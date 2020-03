Coronavirus: países de Latinoamérica imponen aislamiento a viajeros por COVID-19

La propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) no solo ha afectado la vida de los países europeos, ahora también Latinoamérica se suma la lista de países que imponen medidas restrictivas a los viajeros.

Argentina

El gobierno argentino dispuso un aislamiento obligatorio por 14 días a las personas que ingresen al país sudamericano procedentes de los países más afectados por el nuevo coronavirus, informó este miércoles el presidente Alberto Fernández.

"Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública". Fernández

Argentina ha registrado hasta el martes 19 casos, de los cuales uno murió el sábado, según el balance oficial.

La víctima fatal corresponde a un hombre de 64 años que había arribado a Buenos Aires procedente de Francia.

Colombia

Colombia aislará a las personas que lleguen desde China, España, Francia e Italia en un intento por impedir la propagación del coronavirus, que hasta el momento deja a tres personas contagiadas en el país, dijo este miércoles el presidente Iván Duque.

Colombia reportó el primer caso de coronavirus el viernes, en una estudiante de 19 años que llegó a Bogotá desde Milán, Italia. Los otros dos casos fueron confirmados el lunes en dos ciudadanos que viajaron desde España: un hombre de 34 años en el municipio de Buga (suroeste) y una mujer de 50 en la ciudad de Medellín.

Perú

Perú decretó este miércoles el aislamiento domiciliario por dos semanas para todos los viajeros que lleguen de China, España, Francia e Italia, y aplazó por 15 días el inicio del año escolar, con el fin de prevenir el coronavirus.

"Se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China por un periodo de 14 días a partir de la salida de dichas naciones", dijo el presidente Martín Vizcarra en un mensaje por televisión.

Bolivia

Bolivia solicitó a toda persona que llegue al país proveniente de las zonas donde se registran casos de coronavirus que "se autoimponga un aislamiento" por 14 días, anunciaron este miércoles las autoridades sanitarias tras confirmar los dos primeros casos en el país andino.

"Todo ciudadano que ingresa al país, proveniente de países, áreas, regiones o territorios donde circula el virus y hay transmisión local, les invitamos que al llegar al país se autoimponga un aislamiento social preventivo de 14 días", afirmó el ministro de Salud, Aníbal Cruz, durante una conferencia de prensa.

El ministro confirmó la noche del martes los dos primeros casos del nuevo coronavirus en Bolivia, una mujer de 60 años y otra de 64, con historiales que reportan haber estado en Italia, un país fuertemente afectado por la epidemia. Una de ellas se encuentra en la ciudad andina de Oruro y la otra en un poblado de la región de Santa Cruz.

