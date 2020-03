Coronavirus: Perros y gatos no pueden transmitir a humanos el COVID-19

Tras detectar el primer caso de un perrito contaminado con coronavirus en Hong Kong, el subdirector del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de dicho país asiático, el doctor Thomas Sit, explicó que los gatos y perros no pueden transmitir el nuevo coronavirus a los humanos, pero pueden dar positivo para detectar niveles bajos del patógeno si lo contraen de sus dueños.

Esa es la conclusión del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong después de que el perrito contaminado dio un resultado débilmente positivo para el virus el 27 de febrero, el 28 de febrero y el 2 de marzo, utilizando muestras de la cavidad nasal y oral de la mascota.

Al perrito lo contagió un humano

Es probable, según los expertos, que un humano haya infectado al perro y entendemos que los virus no leen las pautas, cruzan los límites. A veces los animales infectan a los humanos y otras veces es al revés", indicó el doctor Sit.

El experto dijo en conferencia de prensa, que este perrito dio positivo por el virus y explicó que era probable que lo contagiara un humano.

Cabe recordar que la dueña de este perro tenía coronavirus por lo que estaba en cuarentena y tras el contacto, resultó que su can estaba contaminado también, por lo que, igual que su dueña, la mascota quedó bajo cuarentena.

El 26 de febrero, recibimos un perro mascota de la casa de un paciente confirmado de COVID-19. El 27 de febrero, tomamos muestras de la cavidad oral y nasal del perro y dieron positivo para COVID de bajo nivel. Más tarde, las muestras tomadas de la cavidad oral y nasal del perro el 28 de febrero también dieron positivo. El 2 de marzo, la muestra de la cavidad oral resultó negativa pero la muestra de la cavidad nasal fue positiva”, explicó el doctor Sit.

Consultamos a expertos de la Escuela de Público de la Universidad de Hong Kong Salud, el Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de la Ciudad y la Organización Mundial de Sanidad Animal, estamos de acuerdo en que el perro está infectado de bajo nivel con COVID-19”, indicó el especialista.

Aún no se sabe si es infeccioso para otras mascotas

En esta etapa, no se tienen suficientes datos para tener una respuesta del 100% si es infeccioso para otros perros o no. Pero si el dueño del perro es positivo, es mejor tomar medidas de precaución para prevenir la transmisión. Y para la higiene general lavarse las manos y usar guantes, y evitar que el perro lama, creo que eso es importante para evitar una mayor infección, comentó el doctor Sit.

Deben usar máscara las mascotas?

Sobre la pregunta de si un perro debe usar una máscara facial, creo que no es factible que un perro use máscaras humanas. Un perro no tiene glándulas sudoríparas y usa su lengua para enfriarse. Por lo tanto, no es cómodo para un perro Usar una máscara", detalló Thomas Sit.

