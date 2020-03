Coronavirus: ¿por qué el saldo de muertes por COVID-19 es tan alto en Italia?

Italia superó a China en el número de muertos por el nuevo coronavirus (COVID-19); el dato está causando muchas dudas del por qué el saldo de muertes por ese virus es tan alto si Wuhan, en China, fue considerada una de las principales ciudades propagadoras del virus.

De acuerdo con científicos, ese fenómeno está vinculado principalmente a estos factores:

Promedio de edad de la población elevado

Organización sanitaria

Método de recuento de personas contaminadas

Personas fallecidas

Una población envejecida

El coronavirus (COVID-19), que afecta más gravemente a los ancianos o personas con otras patologías, mata, por lo tanto, a más enfermos en Italia, el país más viejo del mundo después de Japón.

Según el balance oficial, Italia tiene 47 mil contagiados por el nuevo coronavirus (COVID-19) y poco más de 4 mil decesos, lo que da una tasa de letalidad de alrededor de 8.5%.

Constatamos una mortalidad considerablemente más elevada en los países que tienen poblaciones más viejas en relación con los países más jóvenes", explicó la demógrafa y profesora de Salud Pública, Jennifer Downd.

El papel de la población adulta en Italia

Downd señala que las medidas de distanciamiento social destinadas a frenar la transmisión del virus deberían considerar "tanto la composición de la población por edad, contextos locales y nacionales, así como vínculos sociales entre las generaciones".

Para luchar contra la pandemia, sugiere, por tanto, garantizar "que el virus no entre en contacto con las personas mayores, para quienes puede muy fácilmente resultar mortal".

En Italia, la familia numerosa es uno de los pilares de la sociedad en la que los abuelos van a buscar a sus nietos a la escuela, los cuidan, hacen quizás las compras de sus hijos de 30 a 40 años, exponiéndose peligrosamente al contagio.

¿Por qué Italia y no otro país en el mundo?

La especialista explicó que no hay una razón en particular del por qué Italia es el segundo país más golpeado por el nuevo coronavirus (COVID-19) considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un enemigo público.

Cuando se me pregunta por qué Italia, respondo que no hay ninguna razón en particular [...] la única diferencia es que el contagio llegó ahí unos diez días ante que en Alemania, Estados Unidos, Canadá...”.

La especialista recalcó un aspecto importante:

Si estos países no reaccionan rápidamente y de manera decisiva, se convertirán en lo que Italia es hoy" , asegura.

Algunos expertos consideran también que el país fue tomado "por sorpresa", sin tener tiempo para prepararse, a diferencia de sus vecinos. Los servicios hospitalarios se vieron rápidamente saturados y los médicos tuvieron que elegir a quién tratar, como revelaron varios testimonios publicados por la prensa.

