Coronavirus sede terreno en China; 70% de los casos se han curado: OMS

Más del 70% de las personas que fueron contaminadas por el nuevo coronavirus Covid-19 en China ya se han curado, anunció este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aseguró que el gigante asiático está controlando la epidemia.

De los 80 mil casos reportados en China, más del 70% ya se han curado", afirmó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa en Ginebra.

OMS advierte que riesgo de pandemia por coronavirus se ha vuelto real

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la "amenaza de una pandemia" del nuevo coronavirus, que ha contaminado a más de 110.000 personas en el mundo, "se volvió muy real".

Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real. Pero sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

Científicos podrían probar vacunas contra el coronavirus

Un equipo de científicos observa impacientemente una placa de laboratorio en busca de la primera pista de que una vacuna experimental contra el coronavirus podría funcionar.

Después de semanas de investigación sin cesar en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), llegó el momento de una prueba clave. Si la vacuna acelera el sistema inmunitario, las muestras en ese plato (sangre extraída de ratones inmunizados) cambiarían de color.

Pasan los minutos y finalmente comienzan a brillar el color azul.

"En momentos como este en especial, todos se agolpan”, dijo Kizzmekia Corbett, investigadora del NIH que lidera el desarrollo de la vacuna. Cuando su equipo envió noticias de los resultados positivos, “fue absolutamente increíble”.

Decenas de grupos de investigación en todo el mundo están en una carrera para desarrollar una vacuna a medida que los casos del nuevo coronavirus Covid-19 continúan creciendo. Es importante destacar que están buscando diferentes tipos de vacunas: algunas que podrían resultar más potentes y otras temporales, aquellas que podrían proteger la salud de las personas un mes o dos mientras se desarrolla una protección más duradera.

Las primeras pruebas en un pequeño número de voluntarios jóvenes y saludables comenzarán pronto. No hay posibilidad de que los participantes se infecten con las vacunas, porque no contienen el virus en sí. El objetivo es verificar que las vacunas no muestren efectos secundarios preocupantes y preparar el escenario para pruebas más amplias.

