El coronavirus es el tema principal a nivel mundial en conversaciones, medios de comunicación y por supuesto en redes sociales. Y es en estas últimas donde se han podido dar a conocer dramáticos testimonios de la gente que no sólo se ha contagiado de COVID-19, sino que también se ha recuperado.

En Reino Unido e Irlanda tres personas, desde sus camas de hospital, no dudaron en compartir su experiencia y advertir sobre los peligros de la enfermedad. Aunque también lo hicieron para mostrar que la recuperación es posible.

El pastor Mark McClurg, quien vive en Belfast, se volvió viral después de publicar un video en línea que decía que "el coronavirus quiere matarte" y "quitar toda la vida de tus pulmones".

El pasado lunes 30 de marzo publicó una actualización de video que decía que estaba siendo dado de alta del hospital, pero que tenía que permanecer aislado durante una semana, lo que significa que tendría que mantenerse alejado del contacto cercano con sus tres hijos pequeños.

McClurg dijo que tomaron la "difícil decisión" de aislarse en la casa de un amigo por el bien de su familia.

Michael Prendergast, una víctima irlandesa de coronavirus de 28 años, emitió una advertencia severa desde su cama de hospital diciendo que los adultos jóvenes y deportivos como él, también podrían ser afectados por la enfermedad.

En un video publicado el 31 de marzo, después de salir del hospital, un sonriente Prendergast dijo que las personas con el virus debían "tener fe". Asimismo, agregó que la vida no debe darse por sentada y que las personas no deberían centrarse en las noticias negativas.

Prendergast también rindió homenaje a los trabajadores de la salud, incluidos médicos, enfermeras, personal de limpieza y personal de cocina, diciendo que el mundo necesitaba apreciar a este personal crucial.

El coronavirus nos va a afectar a todos, este personal crucial salvará al menos a una persona en la vida de cada familia", dijo.

Karen Mannering, de 39 años, que está embarazada de su cuarto hijo, se filmó rogándole al público británico que preste atención a las advertencias del gobierno y se quede en casa para evitar que el virus se propague.

Mannering, quien dijo que estaba luchando por la vida de su bebé, regresó a las redes sociales para decir que estaba siendo dada de alta del hospital.

Estoy de vuelta en aislamiento por otra semana, pero no me importa. Puedo irme a casa, ver las caras de mis bebés, no puedo tocarlos y todavía no puedo besarlos, pero puedo irme casa ", dijo.

