Coronavirus: Viejitos que han superado el COVID-19

Al formar parte de un grupo de alto riesgo ante el coronavirus, los ancianos de más de 70 años, han sido los más afectados por esta enfermedad que ha afectado a casi todo el mundo.

Pero no todas son malas noticias para ese sector de la población, pues ha habido casos que han superado el COVID-19 a pesar de su edad.

Con 101 años superó el coronavirus

Uno de los casos más emotivos se vivió en España, en Huesca, con doña Encarnación.

La mujer de 101 años, quien fue la primera paciente que ingresó con coronavirus en el Hospital San Jorge, celebró su 101 cumpleaños allí y días después recibió el alta entre los aplausos del personal sanitario.

Gertrude Fatton, "no tenía miedo a morir”

Gertrude Fatton, una mujer suiza de 95 años, regresó a casa con sus 10 nietos y 11 bisnietos el 27 de marzo después de pasar una semana en cuidados intensivos con COVID-19.

No tenía miedo a morir, no. No a mi edad, 95 después de todo, es hora de irme. Pero no pensé que iba a morir, absolutamente no. No tenía miedo", dijo.

Fatton dijo que había sido tratada en una sala de aislamiento y en un momento se negó a ser intubada para ayudarla a respirar.

No a mi edad, no me intubes. He vivido mi vida y les dije 'Déjame ir en paz'".

Después de una semana de tratamiento con antibióticos y la cloroquina de la medicina contra la malaria, dijo que ahora estaba feliz de estar de vuelta en su casa con su gato y su familia.

Espero recuperar la fuerza suficiente para vivir un poco más. Tengo nietos, bisnietos, me gustaría verlos y escucharlos. Chateo con ellos por Internet, en mi iPad".

Británica de 85 años salió del hospital

Una mujer británica de 85 años que contrajo el coronavirus recibió una ovación del personal del hospital en Colombia el pasado 31 de marzo cuando fue dada de alta después de recuperarse.

La mujer llegó a la ciudad costera caribeña de Cartagena el 7 de marzo cuando dejó un crucero después de enfermarse. Ella dio positivo por coronavirus y fue tratada en el hospital Clínica Medihelp Services.

Su hijo, John, agradeció a los médicos: “Le han salvado la vida de mi madre. Era crítica cuando ingresó al hospital y ahora está mucho, mucho mejor. Así que, gracias a todos en el hospital".

Un español de 86 años fue recibido por su familia

Otro caso en España fue el de un hombre de 86 años que fue recibido por su familia a las afueras del hospital La Paz en Madrid.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?