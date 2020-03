COVID-19 no cede en EU: Trump quiere poner en cuarentena 3 estados

Las muertes por el coronavirus (Orthocoronavirinae) en Estados Unidos superaron las dos mil este sábado, duplicándose en solo tres días, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Este día la cifra de decesos llegó a 2 mil 010 y cerca de un cuarto de ellos ocurrieron en la ciudad de Nueva York, la región más afectada del país por el virus, reportó la universidad.

Los casos confirmados de contagio en Estados Unidos superaron los 121 mil.

Cuarentena en estos 3 estados

Antes de este anuncio, el presidente Donald Trump dijo que considera poner en cuarentena a los residentes de Nueva York y de los aledaños Nueva Jersey y Connecticut.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó que no estaba seguro a qué se refería Trump, pero no "me gusta cómo suena".

El gobierno federal tiene la autoridad de tomar medidas para evitar la propagación de enfermedades contagiosas entre los estados, pero no queda claro si eso significa que Trump puede ordenar a la gente no salir de los límites estatales.

Trump mencionó las peticiones del gobernador de Florida Ron DeSantis, un republicano abiertamente partidario de Trump y quien ante la llegada de neoyorquinos a su estado en medio de la pandemia les ha ordenado aislarse a su arribo por 14 días.

El presidente aseguró haber hablado con Cuomo, pero el gobernador demócrata señaló que no habían abordado el tema de una cuarentena cuando conversaron la mañana del sábado.

Ni siquiera sé lo que eso significa, y no sé cómo se puede forzar legalmente y, desde el punto de vista médico, no sé qué se lograría", dijo Cuomo en conferencia de prensa. "No me gusta cómo suena".

Mientras tanto, Cuomo pospuso las elecciones primarias de su estado de abril a junio y enfermeros suplicaron que enviaran más equipo protector y negaron las afirmaciones de las autoridades de que contaban con el equipo necesario.

Mascarillas de aire manuales para COVID-19

Conforme el estado intenta obtener 30 mil ventiladores antes del proyectado punto máximo en casos de coronavirus para mediados o finales de abril, Cuomo explicó claramente la alternativa: Mascarillas con bolsas de aire operadas manualmente.

Dijo que el estado compró tres mil de ellas, pidió cuatro mil más y considera capacitar a personal de la Guardia Nacional para usarlas. Se requiere bombear una bolsa a mano las 24 horas del día para cada paciente que las necesita.

Si tenemos que depender de este dispositivo a gran escala, no es una situación aceptable", dijo Cuomo, "así que regresamos a encontrar los ventiladores".

