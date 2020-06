Debutan en librerías de Nueva York memorias de exfuncionario de Trump

El libro titulado "The Room Where it Happened" (La habitación donde sucedió), las muy esperadas memorias de John Bolton, exfuncionario de la administración de Donald Trump debutó en las librerías de Nueva York el pasado martes.

Hemos tenido una gran demanda incluso antes de la publicación a través de los canales en línea, la gente reserva el libro y se asegura de que lo tengan. Y lo vi hace una hora más o menos como una instantánea que decía que estaba logrando ventas extraordinariamente altas. No, no es sorprendente. Obviamente ha dominado las noticias desde hace algún tiempo", explicó el CEO, James Daunt.

Bolton es rechazado por los republicanos, que lo señalan como un gran saboteador, y por los demócratas, que lo culpan por no difundir la información que compromete al presidente.

Juez niega impedir la venta del libro de John Bolton

La administración había solicitado una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar contra la publicación, diciendo que contenía información clasificada y amenazaba la seguridad nacional.

Sin embargo, un juez de Estados Unidos se negó el pasado sábado a impedir la venta del libro en el que un exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump lo describe como corrupto e incompetente.

Con el escrito de John Bolton ya despachado a las librerías, el juez Royce Lambert consideró que era demasiado tarde para emitir una orden de restricción solicitada por el gobierno.

El magistrado consideró que Bolton había puesto "en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos", pero que "el gobierno no probó que una prohibición fuera un remedio apropiado", puesto que el texto ya tuvo una gran difusión.

¿Por qué John Bolton podría perder dos millones de dólares?

Pese a negarse a parar la publicación, el juez sugirió que Bolton podría perder los dos millones de dólares que recibió para escribir el libro por haber incumplido acuerdos de confidencialidad, si el gobierno presenta una acción judicial separada de la causa inicial.

El gobierno quiere que Bolton sea considerado como obligado a respetar esos acuerdos y asegurarse de que no reciba ningún beneficio de su vergonzosa decisión de situar su deseo de dinero y atención por encima de su compromiso de proteger la seguridad nacional", dijo la Casa Blanca.

Está pendiente una demanda civil contra Bolton que busca obligarlo a otorgar a los Estados Unidos el derecho a todas las ganancias del libro.

¿De qué trata “The Room Where it Happened”?

El libro, titulado "The Room Where it Happened" (La habitación donde sucedió), fue enviado a las librerías para su publicación el martes y sus acusaciones más duras contra Trump han sido reportadas en los medios.

Es el retrato de Bolton sobre los 17 meses que trabajó con Trump, hasta que fue despedido en septiembre, un libro que el mandatario califica de "ficción".

Bolton, un republicano de toda la vida que se mantiene en el ala derechista del partido, considera que el presidente no es "apto para el cargo".

En una entrevista para el canal ABC News, el exasesor asegura que el multimillonario republicano pudo haber "obstaculizado la justicia" durante negociaciones con Turquía.

Según él, después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se quejara de las acciones judiciales contra uno de los mayores bancos de su país por violar las sanciones estadounidenses contra Irán, Trump dijo que "se encargaría de eso"

El presidente estadounidense explicó supuestamente que los fiscales neoyorquinos encargados del caso habían sido elegidos por su predecesor demócrata, Barack Obama, pero que él podría hacerlos sustituir.

Transgresiones del presidente

En su libro, el exconsejero asegura, entre otras cosas, que Trump "suplicó" a su par chino, Xi Jinping, durante las negociaciones comerciales que aumentara las compras de productos agrícolas estadounidenses con el fin de ganar votos en la elección presidencial que decidirá su reelección.

Bolton también respalda las acusaciones que recayeron sobre Trump el año pasado sobre la supuesta presión ejercida ante Ucrania para sacar a luz información que perjudicara a Joe Biden, su rival demócrata en la carrera por la reelección.

Y va más allá al afirmar que Trump cometió otras "transgresiones similares a las de Ucrania" en su manejo de la política exterior para beneficio personal.

Las confesiones en tono sensacionalista de alguien que por casi dos años tuvo acceso directo y privilegiado al máximo nivel ha sacudido a la Casa Blanca, sumándose a las críticas que recibe el gobierno por su manejo de la epidemia de coronavirus y las tensiones raciales que sobrevuelan Estados Unidos.

El gobierno argumentó que Bolton violó las leyes de secreto porque las memorias no fueron examinadas adecuadamente.

