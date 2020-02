Defensa de García Luna pide libertad bajo fianza: “no tiene cómo huir”

El despacho de abogados César de Castro P.C., que defiende a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio de Felipe Calderón, ofreció a autoridades de Nueva York, en Estados Unidos, pagar una fianza y obtener la libertad de su cliente, ya que éste no cuenta con los fondos necesarios para representar una amenaza de fuga.

El bufet defensor agregó que Genaro García Luna tiene muy pocos “o ningún activo líquido” en EU, además de que sus cuentas bancarias en México están inhabilitadas: “Desde su arresto, negocios” del imputado “han perdido todos sus contratos y las compañías han sido cerradas”. El despacho dijo que el exfuncionario mexicano está dispuesto a pagar la fianza con propiedades.

Con respecto a (inmuebles), el señor Genaro García Luna tiene interés en ofrecen algunos como parte del paquete de fianza instantánea. Las propiedades que no se gravarían como parte del paquete de fianza no se pueden vender sin (autorización de EU), que no proporcionará”.

El historial

Genaro García Luna, de 51 años, fue arrestado el 9 de diciembre 2019 en Texas e inculpado ante corte federal de Brooklyn de tres delitos de conspiración para traficar cocaína por ayudar al Cártel de Sinaloa a enviar "con impunidad" toneladas de drogas a EU a cambio de sobornos millonarios entre 2001 y 2012, y de otro delito por hacer declaraciones falsas en 2018.

Registros financieros, vídeos, fotografías y documentos relacionados con incautaciones de droga son algunas de las pruebas adicionales que la Fiscalía de EU utilizará contra Genaro García Luna. Esas pruebas son mensajes interceptados, “no necesariamente propias del” acusado, pero sí de cercanos a él.

