Donald Trump asegura que EU tendrá la vacuna contra COVID-19 a finales de año

El presidente Donald Trump dijo este domingo que Estados Unidos tendrá una vacuna contra el coronavirus COVID-19 antes de que acabe el año.

Creemos que tendremos una vacuna antes de fin de año", dijo Trump en un especial de la cadena Fox News en el Lincoln Memorial, en Washington.

La predicción de cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus se adelanta a medida que Estados Unidos y otros países compiten por ser los primeros en presentarla.

Donald Trump insistió en que no le molestaría que otro país desarrollara la vacuna antes que los investigadores de Estados Unidos. "Si es otro país, me quitaré el sombrero (...) No me importa, solo quiero recibir una vacuna que funcione", añadió.

Preguntado sobre los riesgos durante los ensayos en personas en este proceso de desarrollo contra reloj, dijo que "son voluntarios. Saben en qué se están metiendo".

El presidente Donald Trump reconoció que se estaba adelantando al parecer de sus propios asesores. "Los médicos dirían 'bueno, no deberías decir eso'. Diré lo que pienso", afirmó.

El mandatario también dijo que instaría a la reapertura de las escuelas y universidades en septiembre. "Quiero que regresen", aseveró.

Estados Unidos exportará remdesivir para combatir COVID-19

El director del laboratorio Gilead afirmó este domingo que el gobierno de Estados Unidos no impedirá las exportaciones del antiviral experimental remdesivir que, según un importante estudio clínico, acorta varios días el restablecimiento de los pacientes más afectados por el nuevo coronavirus COVID-19.

La agencia que regula los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos, la FDA, concedió el viernes una autorización urgente de uso del remdesivir. Esa decisión permite que los hospitales usen el tratamiento con los enfermos más graves de COVID-19 sin necesidad de participar en un ensayo clínico.

O'Day estaba junto con el presidente Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, cuando se anunció la aprobación de la FDA y la donación de 1,5 millones de dosis por parte de Gilead.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?