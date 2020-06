Donald Trump podría considerar sostener una reunión con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, además de señalar que no confiaría plenamente en Juan Guaidó, son declaraciones que habría hecho el presidente de Estados Unidos durante una entrevista realizada en su oficina de la Casa Blanca el pasado viernes.

Las declaraciones de Trump representan un giro de 180 grados en su política hacia Venezuela, luego de haber brindado su apoyo al líder opositor Juan Guaidó y de imponer una serie de sanciones económicas al país sudamericano.

Podría pensarlo, a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones. Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones. Pero hasta ahora, las he rechazado", comentó el mandatario estadounidense.

Lo anterior habría sido declarado por Trump durante una entrevista realizada el pasado viernes, de la cual se dieron a conocer algunos extractos la noche del domingo por parte del medio digital Axios.

Pese a que Trump ha apoyado abiertamente a Guaidó, en dicha entrevista mostró sus reservas hacia el líder opositor venezolano y su desempeño, señalando “que no tiene mucha confianza en él”.

Guaidó fue elegido. Yo creo que estaba necesariamente a favor, pero a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo de una u otra manera”, dijo Trump.

Las declaraciones de Trump coinciden con la publicación, esta semana, de un libro de memorias del exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, que ha causado un gran revuelo en Estados Unidos.

De acuerdo a la publicación de Axios, Bolton escribió en su libro que Trump tuvo sus dudas sobre Guaidó desde el principio ya que lo consideraba "un niño" frente a Maduro, cuya imagen era "fuerte".

Respondiendo a una pregunta sobre si lamentaba su decisión de haber apoyado a Guaidó, como sugeriría Bolton, Trump dijo: "Podría haber vivido con Guaidó y sin él, pero yo estaba muy en contra de lo que pasaba en Venezuela".

