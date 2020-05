México debe atender el problema de narcotúneles: Trump

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a México atender el problema de los narcotúneles, porque los narcotraficantes están siendo más audaces en la manera de colocar estupefacientes en la Unión Americana.

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Trump dijo: “¡México debe tomar el control de este gran problema!”, acompañando el mensaje con uno del grupo Judicial Watch, donde hace referencia al tema de los túneles.

Los narcotraficantes mexicanos se están poniendo realmente audaces. Un túnel transfronterizo descubierto recientemente por las autoridades estadounidenses sale en un almacén de San Diego justo al lado de un concurrido puerto de entrada de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”. Judicial Watch

Por lo anterior, Trump realizó la declaración

Por otro lado, Donald Trump despidió al inspector general del Departamento de Estado, quien había sido designado durante el gobierno del presidente Barack Obama y cuya oficina criticó supuestos prejuicios políticos en la administración de esa agencia del gobierno federal para asuntos exteriores.

La destitución es la más reciente de una serie de medidas contra los auditores independientes del poder ejecutivo que han encontrado fallas en el gobierno de Trump.

Un alto funcionario del Departamento dijo que Trump despidió a Steve Linick el viernes, pero no dio ninguna razón para su expulsión. En una carta al Congreso, Trump dijo que Linick —quien ocupaba el cargo desde 2013— ya no tenía su plena confianza y que su remoción entraría en vigencia en 30 días. El presidente no mencionó a Linick por su nombre en la carta.

Los demócratas en el Congreso protestaron inmediatamente. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Eliot Engel, conjeturó que Linick fue despedido en parte en represalia por abrir una investigación no especificada sobre el secretario de Estado, Mike Pompeo.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?