Debido a que “no representa lo que está ocurriendo en el mundo”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este sábado que considera la posibilidad de invitar a más países a la reunión del G7 (El Grupo de los siete), la cual pospuso, probablemente para mediados del mes de septiembre.

Trump hizo el anunció este sábado, al tiempo de señalar que analiza la posibilidad de invitar a más países, al considerar al grupo actual como “obsoleto”.

He decidido posponer la reunión del G7 porque el grupo no representa lo que está ocurriendo en el mundo. Es un grupo obsoleto de países”, comentó el Trump a periodistas que lo aciompañaban en Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos.

Para este año le tocó a Estados Unidos ejercer la presidencia del G7, cuya reunión, en la que participan los líderes mundiales, estaba programada para realizarse del 10 al 12 de junio. No obstante, tras el anuncio del mandatario, la nueva fecha podría fijarse una semana antes o después de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mes de septiembre.

El grupo está conformado actualmente por Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, con la propuesta de Trump, en la próxima reunión podrían sumarse otros posibles aliados como Rusia, Australia, India y Corea del Sur.

La directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, Alyssa Farah, confirmó las intenciones de Trump de invitar a más países al encuentro. Esto, con la finalidad de escuchar a las naciones más afectadas por el coronavirus (COVID-19) y abordar las futuras relaciones con China.

El cambio de fecha del G7 también se relaciona con las respuestas poco claras de los líderes de los Estados miembros en cuanto a su asistencia a la reunión de junio. Muchos de ellos informaron que su participación dependería de la evolución de la pandemia en sus países.

Precisamente este sábado, la canciller alemana, Angela Merkel, dijo al presidente estadounidense que no podía confirmar su asistencia.

De acuerdo con el vocero del gobierno alemán, Steffen Seibert, Merkel agradeció la invitación, pero comentó que le resultaría imposible viajar a Estados Unidos durante las próximas semanas, a causa de la pandemia.

