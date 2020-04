Una violinista que viaja con una operadora de bicitaxis, que lleva unas alas de ángel, son las protagonistas de una serie de conciertos rodantes en Nueva Orleans, Estados Unidos. Con su música pretenden contagiar ánimos y alegría a los ciudadanos que se encuentran aislados en su casa debido a la cuarentena que deben seguir para frenar los contagios de COVID-19.

La pareja conformada por la conductora de bicitaxis, Sarah Grant y la violinista Anna Roznowska, formada en una región cercana a Cracovia, en Polonia, salen a las calles de Nueva Orleans, que ahora se encuentran vacías, para recorrerlas con música y así brindar aliento a los habitantes de la ciudad que se mantienen en confinamiento debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La violinista y operadora de bicitaxis que recorren Nueva Orleans en plena cuarentena por el COVID-19 han llamado a su proyecto Mobile Music Box. Sus melodías son una especie de terapia para los vecinos de los barrios por los que desfilan, lugares que en un contexto normal son famosos porque palpitan con música en vivo.

Es increíble y estimulante, ya sabes, la música en vivo es lo que más extrañamos en este momento, y saca a todos y hace que todos sientan que es un día hermoso", comentó Elsa Kern, residente de Nueva Orleans.

El espectáculo ambulante de Grant y Roznowska las ha sorprendido a ellas mismas pues no tenían idea de "cuánto lo necesitaba la gente", de acuerdo con palabras de la violinista. Cada día tratan de salir con una ruta para visitar los vecindarios por los que no han estado; aseguran que si ganan dinero por su idea es bien recibido porque siempre ayuda pero si no sucede, no pasa nada porque sus recorridos nacieron del amor.

Willie Anderson y Wanda Brown, residentes del vecindario Treme, comentaron que les encanta la ruptura de la monotonía que ocurre en la cuarentena gracias a la violinista y la conductora de bicitaxis. Comentaron que con su talento logran "algo fantástico para alegrar el vecindario" y te "hacen reír para no llorar".

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?