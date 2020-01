Encerrados y en alerta: así viven 11 millones en Wuhan por coronavirus

Los 11 millones de habitantes de la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei, en China, viven encerrados y en alerta, luego de que en esa ciudad se originara el brote epidémico que tiene en alerta a todo el mundo.

A fin de evitar la propagación del virus, que ya cobró la vida de 17 personas, las autoridades locales de Wuhan tomaron medidas precautorias para evitar que el coronavirus siga causando víctimas.

Entre las medidas precautorias por la propagación del virus, las autoridades locales recomendaron a sus habitantes no salir de la ciudad de no ser necesario, al mismo tiempo que invitaron a toda persona ajena a Wuhan a no visitar la urbe.

Si no es necesario, aconsejamos a la gente no venir a Wuhan”, declaró en la televisión el alcalde de la ciudad, Zu Xianwang.

De igual forma, se emitió un aviso que ordena a todas las personas de Wuhan a usar máscaras faciales en lugares públicos como hoteles, estaciones de tren, aeropuertos y parques, para reducir la posibilidad de infección.

China interrumpirá el servicio de trenes y vuelos

Los vuelos y trenes provenientes de Wuhan quedarán suspendidos a partir del jueves, informaron las autoridades. La decisión, que entra en vigor a partir de las 10:00 horas locales (02H00 GMT), tiene como objetivo contener la propagación del virus.

Una ciudad encerrada y atemorizada por el coronavirus

Antes de declarar como suspendidos todos los trenes y vuelos de Wuhan, las autoridades instalaron detectores de fiebre en las estaciones y el aeropuerto.

En las carreteras que conectan a la ciudad con otras localidades, las personas tienen que pasar por puestos de control que miden la temperatura corporal de los viajantes. Esta inspección aplica también para animales que los acompañan.

Para evitar cualquier concentración, las autoridades anularon los festejos para el Año Nuevo chino, previstos para el 25 de enero. El famoso templo budista Guiyuan, en el que el año pasado se reunieron 700 mil fieles, tuvo que anular las celebraciones.

Estas medidas precautorias se dan luego de que la gran mayoría de los 440 casos de coronavirus detectados fueron registrados en esta ciudad, auténtico centro de comunicaciones situado a orillas del río Yangtsé, en el centro de China.

La epidemia fue detectada por primera vez en diciembre pasado en un mercado de abastos de Wuhan, lugar donde se pueden encontrar a la venta hasta 112 tipos de animales y productos derivados de los mismos, entre ellos: zorros, cocodrilos, lobatos, salamandras, serpientes, ratas y puercoespines.

