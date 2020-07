Encuentran cuerpo de Vanessa Guillén, caso que apoyaba Salma Hayek

La familia de la soldado, Vanessa Guillén, pudo haber encontrado los restos después de su desaparición el 22 de abril en las inmediaciones de su base militar en Fort Hood, Texas, caso que denunció la actriz Salma Hayek a través de sus redes sociales.

Una de las hermanas de Vanessa, Mayra Guillén, expresó que todo apunta a que pueden ser los restos de su hermana, aunque todavía no están seguros. Las autoridades aseguraron que la que la confirmación sobre si es el cuerpo se dará a conocer en un lapso de 48 a 72 horas.

La familia acusó el encubrimiento de los responsables de la desaparición de Vanessa, por lo que solicitaron que se abriera otra carpeta de investigación.

Estamos esperando la confirmación de las autoridades, pero pensamos que sí pertenecen a mi hermana. Mi madre está muy mal con la noticia. Solo pedimos que se abra una investigación en el Congreso para que se conozca la verdad y no vuelva a pasar esto a otra soldado”. Mayra Guillén

Un sospechoso del caso se quitó la vida

uno de los sospechosos abandonó la base militar este miércoles y cuando fue localizado sacó un arma y se suicidó, según informó el Comando de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos.

La familia de Vanessa asegura que este suicidio está relacionado con la desaparición de Guillén y expresaron su molestia, alegando que debieron de investigar bien a esa persona desde un principio.

Nos han mentido, no han hecho nada, nos han mentido cada vez. Mi hermana no merecía esto, mi familia no merecía esto. Vanessa Guillén no merecía esto. La acosaron sexualmente". Mayra Guillén, hermana

El apoyo de Salma Hayek

Salma Hayek pidió al gobierno de Donald Trump hace dos semanas redoblar los esfuerzos para encontrar a Vanessa Guillén. La famosa publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde exigía justicia por la desaparición de Vanessa.

También publicó un texto que decía que todos los días iba a publicar una imagen de Vanessa en sus historias hasta que apareciera.

La soldado del ejército estadounidense Vanessa Guillén, de 20 años, ha estado desaparecida desde el 22 de abril, vista por última vez en la base militar de Fort Hood”. Salma Hayek

Vanessa desapareció en las inmediaciones de su base mlitar y su madre le dijo a las autoridades que días antes le había contado que un soldado que trabajaba con ella la acosaba sexualmente.

