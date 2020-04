Encuentran rastros de COVID-19 al analizar aguas de Roma y Milán

Un estudio realizado por un grupo de científicos, dirigidos por Giuseppina La Rosa, del Departamento de Calidad y Salud del Agua del Departamento de Medio Ambiente y Salud del Instituto Superior de Salud (ISS), en Italia, detectó la presencia de material genético del coronavirus Covid-19 en las aguas residuales de alcantarillas de Roma y Milán.

Aunque dicho estudio aún no ha sido revelado por completo, el Instituto Superior de Salud (ISS) informó “el resultado no es sorprendente ni implica riesgo para la salud humana”.

Las autoridades sanitarias detallaron que la detección se dio a raíz de un estudio, que será publicado en breve, el cual se basó en la recolección de ocho muestras de aguas residuales, en las ciudades de Milán y Roma, al igual que se hiciera en Holanda, Massachusetts, Australia y Francia.

De acuerdo con los resultados de la investigación, en dos de las muestras, recolectadas en el alcantarillado del área occidental y centro-oriental de Milán, se encontró la presencia de ARN de la nueva cepa del coronavirus.

Por su parte, en el caso de Roma se encontró el mismo resultado positivo en todas las muestras, tomadas en el área oriental de la ciudad, lo cual es un “indicador” de la presencia de un brote epidémico.

Ahora estamos ampliando la investigación a otras muestras de aguas residuales de una red de recolección en diferentes regiones, construida a lo largo de los años como parte de un proyecto financiado por el Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud”, señaló el ISS a través de un comunicado.

Silvio Brusaferro, presidente del ISS detalló que los resultados del estudio no son una sorpresa y no representan peligro para la salud humana, “incluso podrían ser de ayuda para controlar la pandemia, como una herramienta no invasiva para la detección temprana de infecciones en la población”.

