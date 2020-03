Error mortal, no hacer caso a experiencias de otros países ante COVID-19: OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue claro y dijo que cualquier país que mire la experiencia de otros con grandes brotes de coronavirus y piense que no le pasará está cometiendo un error mortal.

El jefe de la OMS dio a conocer que cinco mil personas han muerto por el COVID-19 y que Europa es ahora el epicentro de la pandemia, con más casos diarios.

Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia" declaró en una rueda de prensa virtual, en la que describió las muertes en todo el mundo como un "hito trágico".

Asimismo, Maria Van Kerkhove, jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la organización, aseguró que es "imposible" calcular cuándo se alcanzará el pico de la pandemia mundial del coronavirus.

Es imposible para nosotros decir cuándo llegará a su pico".

El pasado jueves, el doctor Bruce Aylward, quien encabezó un equipo de la OMS en China durante el virulento brote de COVID-19 el mes pasado en la nación asiática, dijo en entrevista que las restricciones a los viajes “por lo general no son parte del arsenal para enfrentar una situación de este tipo”.

Lo que vemos como principio general -no principio general, un principio bastante sólido- es que coartar el tránsito no ayuda”, afirmó Aylward, ex director de emergencias de la OMS, afuera de una sala dedicada a la epidemia en la sede de la agencia.

“Lo que realmente debe interesar es ¿dónde está el virus? Los virus en los infectados, los virus en sus contactos cercanos”, añadió.

