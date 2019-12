Este bebé de siete meses es alcalde en Estados Unidos

Con sólo siete meses de edad, Charlie McMillan es el alcalde honorario de su rancho en Texas. Sus padres adoptivos compraron en octubre el título en una subasta realizada en beneficio de los bomberos de su comunidad, en Whitehall.

Los papás de este alcalde bebé forman parte de la junta de desarrollo del Centro de Ayuda para el Embarazo de Houston, una organización que ayuda a mujeres con embarazos no planificados.

Aunque el título no significa un trabajo legislativo real, este alcalde bebé ya es la cara del movimiento en pro de la adopción en Estados Unidos.

Su lema, como si de un político se tratara, es: "Haz que Estados Unidos sea amable otra vez", similar al del presidente norteamericano Donald Trump que usó durante su campaña en 2016: "Haz a Estados Unidos grande otra vez".

Breve historia sobre Charlie

La madre adoptiva de Charlie explicó que los padres biológicos de este bebé atravesaban por una crisis y decidieron no interrumpir el embarazo, sino llevarlo a término y después, gracias a dicha institución provida, darles la oportunidad de ser los padres de este alcalde bebé.

Uno de los ejes de campaña se centra en la valiente elección que (...) su madre biológica hizo para darle vida [...] su madre entró en crisis y decidió no interrumpir el embarazo sino llevarlo a término, y fuimos los destinatarios increíblemente bendecidos de esa valiente elección", añadió Nancy Jane McMillan, madre del bebé.

La iniciativa, que no involucra ninguna tarea real, fue "simplemente algo divertido que se nos ocurrió", agregó McMillan.

La madre de este alcalde bebé aseguró que es impresionante el impacto que ha tenido Charlie, tanto por su historia, como por su slogan en un momento de división política y cultural en Estados Unidos, "es genial ver cómo un bebé de siete meses, con una promesa de campaña para hacer que Estados Unidos sea amable de nuevo, puede generar un cambio".

Ni demócrata ni republicano

El estreno del alcalde bebé tuvo lugar el 15 de diciembre con una gran fiesta con hotdogs, música country y una ceremonia en el que el bebé lució un esmoquin.

El dueño de un negocio local, Frank Pokluda, dijo que le tomó a Charlie el juramento del cargo, y "él asintió con la cabeza", aseguró.

El papá del alcalde bebé, Chad McMillan, de 51 años, espera que su hijo pueda proporcionar un respiro muy necesario a un país dividido por las batallas políticas.

Esperamos que Charlie, que no es republicano, que no es demócrata, que no es independiente, que ama a la gente, pueda permitir que todos se tomen un respiro", dijo.

