Éste es el perro más chistoso del mundo

“Jubileo”, ese es el nombre de un husky siberiano con los ojos abiertos que es considerado el perro más chistoso del mundo. Sin embargo, ha sido un perro que ha sufrido mucho, ya que fue abandonado por su dueño y nadie lo quería por su apariencia.

En este tiempo, el perro vivió en el refugio de la “Casa Husky” en Nueva Jersey, Estados Unidos, en donde lo cuidaron y protegieron a pesar del problema que tenía en sus ojos.

Un día, este lugar decidió publicar en sus redes sociales unas fotografías de “Jubileo” contando su historia y tuvo tanto éxito que más de 150 personas comenzaron a enviar solicitudes para poder adoptar al perro.

Los perros esquimales son perros de aspecto majestuoso y no sé por qué no me parezco a ellos”. Casa Husky.

En la publicación cuentan de manera tierna como el animal ha sido discriminado por su apariencia física.

Mi nombre es Jubileo. Soy un husky de 4 años que lleva mucho tiempo en “Casa Husky”. Vengo de un dueño que no podía venderme porque dijo que mi mirada era rara”. Casa Husky.

También hablan un poco sobre la forma de ser del perro y como podría ser una gran mascota para cualquier familia.

Me gustan otros perros, pero no me gustan los gatos. Amo a la gente, pero soy un poco tímido porque la gente se ríe de la forma en la que veo. Ojalá tuviera una familia propia que pudiera amarme a pesar de que no soy bonito”. Casa Husky.

Ante la respuesta de los usuarios en redes sociales, el refugio agradeció por el apoyo, ya que por fin “Jubileo” consiguió una familia que lo cuidará, además de que tendrá otros dos hermanos de la misma raza.

Recibimos una cantidad abrumadora de amor, apoyo y consultas. Estamos muy felices de ver que todos sienten que es un perro maravilloso como siempre supimos que era”. Casa Husky.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?