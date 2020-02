¿Este libro predijo crisis de COVID-19 hace 39 años?

Algunos dicen que la palabra “es creadora” y tal parece que las frases escritas por el escritor estadounidense Dean Koontz, hace casi 40 años, sobre una epidemia mortal surgida en Wuhan, China; comprueban este "dicho popular".

En su libro, The Eyes of Darkness, Koontz cuenta la historia de una madre que en medio de la turbulencia causada por la muerte de su hijo llamado Danny, se da cuenta de que éste podría no estar muerto pero si afectado por una extraña condición.

¿Qué tiene que ver el libro con el COVID-19?

En un punto avanzado del libro, cuando la madre de Danny, trata de descifrar qué sucedió con su hijo, una científica le explica que para entenderlo tiene que saber una historia que comenzó meses atrás en la ciudad de Wuhan, en China.

Ahí, relata, un laboratorio que crea un “arma mortal” que sólo afecta y puede desarrollarse en humanos. De hecho, este virus no puede sobrevivir fuera del cuerpo por más de un minuto y tampoco transmitirse a otros seres vivos.

Asimismo, en el libro señala que el Wuhan-400 afecta principalmente el cerebro hasta que destruye zonas de este que se encargan de funciones corporales e incluso pueden llegar a dejar de respirar por lo mismo.

Un virus con mortalidad del 100%

No obstante a diferencia del COVID-19 donde no se ha registrado más de un 10% de mortalidad entre los infectados; el ficticio Wuhan-400 del libro mata a todas las personas que se contagian en al menos 12 horas o máximo 24.

Hasta el momento el COVID-19 sí ha registrado recuperación de algunos pacientes.

¿La coincidencia del libro con el coronavirus una fake news?

En redes, cientos de usuarios comenzaron a compartir capturas y pruebas de la coincidencia del COVID-19 con lo que se señala en The Eyes Of Darkness. No obstante, otros señalaron que esto era mentira pues en su primera versión el virus era creado en Rusia y tenía otro nombre.

Sin embargo, las versiones actuales que circulan en internet e incluso en la plataforma Google Books sí hablan del Wuhan-400 creado en un laboratorio a las afueras de la ciudad China.

