¡Fake news! Esterilizar cubrebocas con vapor de agua hirviendo

Expertos consultados por AFP aseguraron que los cubrebocas son desechables y ningún método de esterilización sirve. Esto, luego de que en redes sociales circule un video que asegura que si se pone unas mascarilla ante más de 140 grados del vapor del agua, se esterilizan.

Si no tienen suficientes mascarillas, usted pone un agua a hervir, le pone una parrilla arriba y ese vapor que está a más de 140 grados eso va a hacer que todos los microbios y todo lo que haya allí, mueran (sic)”, dijo un video compartido al menos 14 mil veces en redes sociales desde principios de abril.

“Por cinco minutos usted la deja ahí que se esterilice y ya usted puede salir confiado de que estas mascarillas ya quedaron liberadas de todo”, continúa el relato del video compartido al menos desde el 12 de abril pasado en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y WhatsApp.

Sin embargo, expertos aseguraron que los tapabocas mostrados no son reutilizables y que el vapor podría incluso dañar el material.

Mascarillas quirúrgicas

En el caso de las mascarillas quirúrgicas, Cristian Paredes, académico de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica, coincidió en queno pueden ser reutilizadas ni esterilizadas con vapor de agua hirviendo.

Está diseñada con una tela de papel no tejido, de un solo uso y su utilidad está condicionada a que ésta no se humedezca, si no, el entramado del papel pierde su capacidad filtrante, perdiendo toda la habilidad para protegernos del virus exterior o de evitar que expulsemos el virus en caso de estar contagiados”.

Mascarillas con filtro

Por otro lado, Alejandro Dinamarca, doctor en microbiología de la Universidad de Valparaíso y experto en virus y bacterias, explicó que con el vapor de agua hirviendo “podría haber una reducción de los microorganismos pero no una eliminación completa, habría que estudiar y validarlos para ver si hay una esterilización completa”.

Además, añadió que al someter una mascarilla con filtro a la humedad del vapor, “éste pierde sus propiedades físicas, y eventualmente podría perder su capacidad de filtrar e incluso hacer que se ‘tape’ y evitar que fluya aire”.

En el caso de modelos como el N95, Paredes explicó que existen estudios en curso sobre su posible esterilización para volver a usarlas un par de veces: “Las técnicas que utilizan, en este caso, son por calor seco y con radiación ultravioleta que al parecer demora un poco más en deteriorar la mascarilla. Faltan aún estudios para confirmar esto”.

¿Qué dice la OMS sobre esterilizar cubrebocas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es enfática: “No reutilice las mascarillas de un solo uso”. Añade que éstas deben desecharse en un recipiente cerrado.

La OMS también insiste que las mascarillas faciales de uso médico desechables están concebidas para utilizarse una sola vez.

Después de su uso, deben retirarse mediante técnicas apropiadas (por ejemplo, sin tocar la parte frontal, retirar estirando por detrás las tiras elásticas o lazos que las sujetan a las orejas) y desecharse de inmediato en un cubo con tapa para desechos infecciosos, y posteriormente se realizará la higiene de manos”.

El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) también recomienda tirar las mascarillas desechables luego de usarlas una vez.

“Al sacar la mascarilla, tómala desde atrás evitando tocar la parte frontal. Si es desechable, se debe desechar de manera segura”

