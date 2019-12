Fiscalía boliviana gira orden de aprehensión contra Evo Morales

Este miércoles, la Fiscalía boliviana ordenó la aprehensión del expresidente Evo Morales, asilado en Argentina, en el marco de la denuncia presentada por el actual gobierno interino del país por los supuestos delitos de sedición y terrorismo, según un documento oficial.

La determinación firmada por los fiscales de La Paz Jhimmy Almanza y Richard Villaca ordena a fiscales, policías y/o funcionarios públicos que "aprehenda y conduzca al señor Juan Evo Morales Ayma, ante las oficinas de la fiscalía".

El martes, aunque el Movimiento al Socialismo (MAS) aún no decide quién será su candidato presidencial en 2020, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que su partido ganará las próximas elecciones.

Estoy convencido de que vamos a ganar las próximas elecciones, no voy a ser candidato pero tengo derecho a hacer política. Mi obligación ahora que no soy candidato, ahora que no soy presidente, es que pueda acompañar a candidatas o candidatos para que puedan ganar las elecciones”. Evo Morales, ex presidente de Bolivia

Morales llegó a la Argentina, gobernada por Alberto Fernández, luego de que recibió asilo político en México durante la crisis desatada en Bolivia en lo que distintos observadores internacionales han calificado como un golpe de Estado, que conllevó la intervención de las fuerzas armadas y orilló al entonces mandatario a renunciar.

También, Morales se reunió con integrantes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), quienes expresaron su apoyo a la lucha por restaurar la democracia en Bolivia, aseguró el exmandatario.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA, aseguró que en la reunión analizaron la situación política actual en la región, además de que manifestaron su solidaridad al pueblo boliviano ante el golpe de estado perpetrado en noviembre.

Entendemos a la democracia como una herramienta fundamental en la construcción de nuestras sociedades, los docentes y trabajadores apoyamos a nuestro hermano Evo Morales. Condenamos el golpe de estado en Bolivia porque defender la democracia es defender a nuestra región”. Roberto Baradel, encargado de relaciones internacionales de la Central de Trabajadore de Argentina

