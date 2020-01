Francia suspende celebración de Año Nuevo chino en París por coronavirus

La alcaldía de París suspendió la celebración del Año Nuevo chino prevista en la capital este domingo debido a la epidemia del nuevo coronavirus 2019 que sufre China y afectó a por lo menos tres personas en Francia.

Me reuní con la comunidad china de París que deseaba anular el desfile previsto esta tarde... Prevalece el principio de precaución", anunció a la prensa Anne Hidalgo, la alcaldesa de París.

En París, se han detectado dos casos del nuevo coronavirus 2019.

"Las asociaciones no tenían ánimo de fiesta", agregó la alcaldesa parisina, que no dio precisiones sobre las otras celebraciones previstas en los próximos días, en particular el gran desfile del 2 de febrero en el barrio de París donde vive la comunidad china más importante.

En Burdeos, donde se detectó un caso del letal patógeno nuevo coronavirus 2019, la alcaldía también suspendió el festejo del Año Nuevo chino previsto este domingo.

Francia evacuará a sus ciudadanos de China

Debido al nuevo coronavirus 2019, el grupo automovilístico francés PSA anunció que repatriará a sus trabajadores residentes en la región de Wuhan, en China y a sus familias.

Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano indicó también que contratará vuelos de Wuhan a San Francisco para su personal consular y otros ciudadanos estadounidenses de la ciudad.

Y autoridades de Japón y Corea del Sur también están estudiando medidas similares para sus compatriotas en esa región.

El patógeno del nuevo coronavirus 2019 se ha extendido desde China a varios otros países del planeta tan lejanos como Francia, Estados Unidos o Australia.

