Greta Thunberg registra su nombre y lo convierte en una marca

El nombre de Greta Thunberg y del movimiento ecologista que fundo la activista sueca llamado "Fridays For Future", ahora son marcas registradas, anunció la propia joven de 17 años a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la joven que ha encabezado grandes movilizaciones en diferentes ciudades del mundo, el hecho de convertir en marca registrada su nombre y el del movimiento que encabeza es una medida para protegerlos, pues, según dijo, han sido utilizados con fines comerciales.

Mi nombre y el movimiento #FridaysForFuture se están utilizando constantemente con fines comerciales sin ningún tipo de consentimiento. Ocurre, por ejemplo, en marketing, venta de productos y personas que recaudan dinero a mi nombre y en el del movimiento", escribió la activista Greta Thunberg.

La adolescente que ha señalado la omisión de los gobiernos para combatir y mitigar los efectos del cambio climático, afirmó que ni ella ni los integrantes de su movimiento buscan un beneficio, y aseguró que se tomarán medidas legales contra quien lucre con su nombre o el de su movimiento ambientalista.

También es necesario para permitir que mi ayuda legal probono tome las medidas necesarias contra las personas o corporaciones, etc. Les aseguro que yo y los otros huelguistas de la escuela no tenemos absolutamente ningún interés en las marcas registradas”, Greta Thunberg, activista.

Aunque también anunció que está en el camino de poner en marcha una fundación para manejar de manera transparente el dinero que pueda recibir, según detalló en su comunicado publicado en Instagram.

Junto con mi familia estoy creando una fundación. Ya está registrado y existe, pero aún no está en funcionamiento. Esto es estrictamente sin fines de lucro, por supuesto, y no hay intereses en la filantropía. Es algo que se necesita para manejar el dinero (regalías de libros, donaciones, premios en efectivo, etc.) de una manera completamente transparente”, Greta Thunberg, activista.

La fundación busca "promover la sostenibilidad ecológica, climática y social, así como la salud mental", explicó, aunque no indicó cómo se llamará.

