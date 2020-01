"Amiga, date cuenta": intentó matar a su novia con 5 disparos y ella lo perdonó

Un caso de violencia doméstica se viralizó en Brasil y de éste ya hablan en todo el mundo. Micheli Schlosser, de 25 años, es una mujer que recibió cinco disparos por parte de su novio, Lisandro Rafael Posselt, de 28 años, a quien perdonó en pleno juicio con un beso e intercedió a fin de que la justicia disminuyera la condena.

La decisión de la mujer sorprendió a los mismos fiscales.

Los medios Alegrete Tudo y Folha do Mate informaron que el martes 28 de enero de 2020, Posselt fue condenado por intento de feminicidio en agosto 2019; Folha do Mate aseguró que el hombre logró salir en libertad, mientras que Alegrete Tudo acotó que el agresor habría recibido “cinco años por el ataque y dos en régimen abierto por posesión ilegal del arma”, de no ser por el apoyo de su novia.

La defensa de los cinco disparos

Los abogados de Posselt también alegaron que los cinco disparos de su cliente fueron “emoción violenta” que no representa más riesgos. Fiscales que llevaron el caso en Rio Grande do Sul, Brasil, agregaron que es normal que víctimas de violencia doméstica soliciten la absolución de los acusados, pero admitieron que el caso de Micheli Schlosser y Lisandro Rafael Posselt es por demás extraño.

En el plenario, la víctima solicitó autorización al juez para abrazar y besar al acusado.

“Nunca me había atacado, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error”, dijo la joven.

El futuro tras los cinco disparos

Folha do Mate difundió que Micheli Schlosser está feliz con su decisión y desestimó comentarios que la critican por perdonar el ataque: “Hay muchas personas que escriben muchas cosas y no saben nada. Tenemos una relación y nos llevamos muy bien. Y lo que sucedió me fortaleció aún más”, dijo la mujer al medio de comunicación brasileño.

No quería matarme. Por supuesto que lo hizo mal, pero estoy seguro de que ya no lo hará. Siempre me trató muy bien. ¿Qué hombre que llena su habitación con fotos de su novia? Él lo hizo”. Micheli Schlosser a Folha do Mate.

Finalmente, Micheli Schlosser subrayó que, tras los cinco disparos recibidos, se encuentra bien de salud, y dijo sentirse cómoda con la relación; ambos buscan seguir adelante. Comentó que piensan en casarse y construir una casa: “Queremos construir una casa de tres pisos y abrir un negocio para mí: tienda de ropa o panadería, y carpintería para él. Siempre soñamos con eso”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?