Ingeniero mexicano en Wuhan dice que es momento de abandonar la ciudad

Entrevistado por José Cárdenas, el ingeniero Jesús Daniel Stamatis, mexicano que reside en la ciudad china de Wuhan, epicentro del nuevo coronavirus 2019-nCoV, hizo un nuevo llamado a las autoridades mexicanas para que lo ayuden a salir de China, además de invitar a los otros connacionales que se encuentran en la misma situación a que salgan ya de ese lugar.

Yo lo que quiero es estar caliente porque no quiero el virus en mi cuerpo, entiendo que hay cinco mexicanos, son poquitos, ninguno está enfermo. Este es el momento de salirnos, sé que hay solo dos que hemos manifestado el deseo de salir pero también los que no lo han manifestado se deberían de salir”, Jesús Daniel Stamatis, mexicano en Wuhan.

Stamatis Portugal relató que lleva viviendo siete años en Wuhan, China, donde actualmente tiene muchos compromisos, por lo que, si no fuera por la presencia del coronavirus el no pediría salir del lugar, “en este momento yo tengo que regresar por asuntos de salud pública, no porque ya terminé, yo no he terminado, yo voy a regresar eventualmente, es solo que en este momento es tiempo de salir, es todo”.

El ingeniero señaló que tiene trabajo en Wuhan y varios proyectos que no quiere abandonar, pero debido a la emergencia de salud, cómo él la califica, señala su necesidad imperante de salir.

En cuanto a un video que se difundió a través de las redes sociales, en el que Daniel Stamatis recorre las calles solitarias de la ciudad, debido a la cuarentena impuesta por las autoridades sanitarias, señala que las pocas personas que hay son bastante cerradas y, solamente se encuentra abierto el supermercado.

En estos momentos solo quisiera agradecer a la Embajada de México, también a Estados Unidos y a todas las iniciativas que se dirigen a sacarnos del país. Ahora, Estados Unidos, Francia, Corea y otros países están sacando a sus connacionales, ¿por qué nosotros no salimos?”

En cuanto al manejo de la crisis por parte de las autoridades chinas, el joven señaló que hay mucha comunicación y control, destacando que los chinos trabajan muy coordinados, sin embargo destaca que nadie sabe “cómo está la onda”, por lo que es el momento adecuado de abandonar la ciudad, ya que, de seguir el ritmo en unos días va a ser muy complicado.

También comentó que ya se cumplieron 24 horas de que contactó a Enrique Carso, ministro de la Embajada de México en Beijing, quien no le ha dado a conocer si hay algún plan de acción para los mexicanos en China.

En ese sentido, el joven señaló que las autoridades diplomáticas de México están trabajando internamente, pero recalcó que ya es tiempo de ver un plan o alguna otra opción y no esperar a que alguno se enferme, ya que enfermos, “con menos razón te van a rescatar”.

