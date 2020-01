Era sospechoso y lo pusieron en cuarentena por Nuevo Coronavirus 2019

La propagación del Nuevo Coronavirus 2019 que tuvo su origen en la ciudad Wuhan, China, ha encendido las alertas en varios países del mundo.

Craig Dillon, un ciudadano británico que regresaba de sus vacaciones por China fue puesto en cuarentena brevemente en el Hospital St Thomas de Londres, el pasado miércoles, 22 de enero, luego de que presentara varios síntomas de gripe.

Entré al Departamento de Accidentes y Emergencias del hospital y les estaba diciendo todo esto. Luego me dijeron: '¿Has estado en China?' y yo dije: ‘Oh, sí, de hecho…’ y luego, literalmente, me arrastró al estacionamiento”. Craig Dillon, ciudadano británico puesto en cuarentena

De acuerdo con el joven, en el hospital donde fue atendido fue aislado del resto de los pacientes y tratado bajo un protocolo sanitario para tratar el Nuevo Coronavirus 2019.

Me dijo: ‘Tenemos que sacarte del hospital ahora’, me puso esta máscara y me llevó a una calle donde había una puerta, que era una entrada separada al hospital, y simplemente me señaló y dijo 've por esta puerta, baja por el pasillo y al final hay una habitación con una cama, sólo ve y muéstrate”. Craig Dillon, ciudadano británico puesto en cuarentena

Durante el día, el secretario de Salud Matt Hancock dijo a los legisladores que el riesgo para que el coronavirus procedente de China se propagara en Reino Unido era muy bajo.

Si lo tuviera, entonces lo habrían atrapado absolutamente y hubiera estado bien. Debería haber algo más en Heathrow que hubiera detectado que la temperatura de mi cuerpo era muy alta, pero supongo que todavía no tenemos esa tecnología". Craig Dillon, ciudadano británico puesto en cuarentena

En el hospital donde fue atendido, Craig Dillon fue aislado del resto de los pacientes. Foto: AP

¿Qué pasa con el Nuevo Coronavirus 2019?

El Nuevo Coronavirus 2019 apareció por primera vez el mes pasado en Wuhan, China, y desde entonces se han reportado otros casos en Japón, Corea del Sur, Tailandia y Singapur, y uno en Estados Unidos.

Las autoridades chinas se movilizaron el jueves para bloquear tres ciudades con una población combinada de más de 18 millones de personas en un esfuerzo sin precedentes para contener el nuevo virus mortal que ha enfermado a cientos y se ha extendido a otras partes del mundo.

La mayoría de los casos fuera de China eran personas de Wuhan o que habían viajado recientemente allí.

Un total de 18 personas han muerto, todas ellas en Wuhan y sus alrededores, y su edad promedio era de 73 años, con los 89 más viejos y los 48 más jóvenes.

Las autoridades chinas se movilizaron para bloquear tres ciudades. Foto: AP

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?