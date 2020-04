Desde hace semanas, Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, lleva semanas sin aparecer en público, aunque "dirige" mensajes a la nación a través de dependencias oficiales o funcionarios, generando teorías sobre que sucedería en ese país de Asia en caso de desaparecer.

Corea del Sur cree que Kim Jong-un está vivo y en control, y la mayoría de los analistas coinciden en que aun si no fuese así, su hermana Kim Yo Jong probablemente se haría cargo de Corea del Norte, con ayuda de los funcionarios encumbrados más cercanos a su hermano.

Estados Unidos lo tiene en la mira

Si colapsa el régimen de Corea del Norte, lo más probable es que Estados Unidos y Corea del Sur implementen un plan de contingencia llamado OPLAN 5029.

Ese documento fija como objetivo resguardar la frontera entre las Coreas y controlar el arsenal nuclear de Corea del Norte en caso de que el Gobierno local esté incapacitado o si hay dudas sobre el control de esas armas. Vipin Narang, experto en temas nucleares norcoreanos, apuntó en entrevista:

La gran incógnita es, ¿cuándo implementamos el OPLAN y qué condiciones deben cumplirse para hacerlo? Porque lo que un país llamaría ‘estabilizar la situación’ otro consideraría una invasión y se desataría un desastre".

Kim Jong-un y su hermana Kim Yo Jong en Panmunjom el 27 de abril de 2018. Foto: AP.

El mayor temor de Estados Unidos es la posibilidad de que alguien use, robe o venda las armas nucleares norcoreanas. Ralph Cossa, presidente emérito de la institución académica para asuntos asiáticos Pacific Forum, con sede en Hawaii, comentó:

Si Estados Unidos no tiene planes de entrar y sacar de allí las armas nucleares, si es que sabemos dónde están, entonces no está cumpliendo con su labor. A excepción de una circunstancia semejante, no tiene sentido que Estados Unidos o Corea del Sur se involucren en los asuntos internos norcoreanos.

China

China es el principal proveedor de asistencia y respaldo diplomático para Corea del Norte.

es el principal proveedor de asistencia y respaldo diplomático para Corea del Norte. Considera la estabilidad política de su empobrecido vecino como necesaria para su propia seguridad.

Si bien China ha aceptado las sanciones de la ONU contra Corea del Norte por su programa nuclear, ha dicho que no aceptará nada que haga colapsar la economía, que derroque al partido oficialista o que provoque un conflicto que desate una ola de refugiados a través de la frontera.

Corea del Sur

Aparte de los planes conjuntos con Washington, los preparativos internos de Corea del Sur probablemente incluyen medidas para alojar a miles de refugiados norcoreanos y para designar un consejo administrativo de emergencia en el Norte.

Según cables diplomáticos estadounidenses filtrados a la prensa, el entonces asesor presidencial surcoreano Kim Sung-hwan le dijo a un diplomático estadounidense en el 2009 que la constitución surcoreana estipula que Corea del Norte es parte del territorio surcoreano y que “algunos expertos opinan que si colapsa el régimen norcoreano, tendría que establecerse allá algún tipo de entidad interina capaz de gobernar y regular el tránsito de los ciudadanos norcoreanos”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?