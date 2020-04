Kremlin niega conversación por petróleo entre Putin y Arabia Saudita

El Kremlin negó que el presidente Vladimir Putin se haya comunicado con el príncipe heredero de Arabia Saudita para hablar de petróleo, desmintiendo un tuit de Donald Trump.

"No, no hubo una conversación" sobre esto, dijo a la agencia Interfax el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov, y aseguró que "por el momento" no hay prevista ninguna entrevista entre el presidente ruso y Mohamed bin Salmán.

Trump y Putin siguen de cerca propagación de coronavirus

Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, discutieron este lunes por teléfono el desplome de los precios del crudo y la pandemia de coronavirus, en un momento en que el presidente estadounidense dijo que Moscú pide un alivio de las sanciones en su contra.

Los dos jefes de Estado "concordaron sobre la importancia de una estabilidad de los precios globales de la energía", según un comunicado de la Casa Blanca, aunque la conversación no logró frenar el desplome de los precios del crudo, que este lunes tocaron un mínimo en 18 años.

Trump anunció en una entrevista con la cadena Fox News, emitida poco antes de la conversación con Putin, que durante la llamada hablarían del tema de la energía y sobre su objeción a la guerra de precios del crudo entre Arabia Saudita y Rusia, que llevó a un desplome de las cotizaciones.

"No queremos tener una industria muerta", dijo Trump. "Esta es una lucha entre Arabia Saudita y Rusia y ambos se volvieron locos" que está "perjudicando de verdad" a la industria estadounidense, agregó.

El presidente estadounidense indicó que quizás sería conveniente tener un aumento de los precios, aunque aclaró que nunca pensó que diría algo semejante.

Estados Unidos dijo que ambos mandatarios acordaron trabajar "estrechamente" con el G20 para luchar contra el virus y el golpe para la economía producto de las prohibiciones de viajes y las restricciones a la población.

