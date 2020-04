Un tribunal de California, Estados Unidos, desechó los cargos que pesaban sobre Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia la Luz del Mundo, por lo que quedará en libertad.

El fallo del tribunal de apelaciones consideró que debido a que la audiencia preliminar de García no fue realizada en el plazo debido y no renunció a su derecho a una audiencia, la denuncia interpuesta en su contra debe ser desestimada, por lo que el líder de la Luz del Mundo quedará en libertad.

Hasta el momento, se desconoce cuándo sería liberado.

Por su parte, el departamento de Justicia estatal de la Unión Americana informó que estaba revisando el fallo del tribunal que establece que la Corte Superior del condado de Los Ángeles debe desechar los 29 cargos por delitos graves que van desde tráfico de personas hasta producción de pornografía infantil y violación forzada de menores.

Desde el pasado junio, Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol de La Luz del Mundo, ha estado bajo custodia de las autoridades estadounidenses, después de su arresto por acusaciones que involucran a tres niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles. Y ante las cuales el líder religioso ha rechazado haber cometido alguna acción ilegal.

Sin embargo, la apelación sólo mencionaba la desestimación del caso de Naasón Joaquín García y no los de sus mujeres que fueron acusadas junto con el líder la Luz del Mundo: Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo. Además de una cuarta acusada, Azalea Rangel Meléndez, quien sigue prófuga. Por lo que no es claro si los casos de las coacusadas también serían desestimados.

Desde su detención y tras serle negado el derecho a fianza en Los Ángeles, García ha permanecido como el líder espiritual de La Luz del Mundo. La Iglesia cristiana con sede en Guadalajara, Jalisco, México, fue fundada por su abuelo y afirma tener 5 millones de fieles en todo el mundo.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de personas allegadas a la Luz del Mundo por delitos de pornografía infantil.

