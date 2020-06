"A veces en nuestras vidas todos tenemos dolor, todos tenemos un apena, pero si somos sabios, sabremos que siempre hay un mañana"... éstas palabras fueron parte de los cantos que se entonaron enfrente de la Casa Blanca, como parte de las protestas pacíficas en contra del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, Estados Unidos.

Foto: AFP

El día de ayer, a lo largo de la Avenida Pennsylvania y la calle 16 en el corazón de Washington D.C. cientos de manifestantes cantaron el tema “Lean on me” del músico afroestadounidense, Bill Withers, como parte de sus protestas contra el racismo en aquel país.

El tema “Lean on me” aborda temas como la unidad, la solidaridad y el apoyo entre las personas.

A veces en nuestras vidas todos tenemos dolor

Sometimes in our lives we all have pain



Todos tenemos pena

We all have sorrow



Pero si somos sabios

But if we are wise



Sabemos que siempre hay un mañana.

We know that there's always tomorrow

Apóyate en mí, cuando no eres fuerte

Lean on me, when you're not strong



Y seré tu amigo

And I'll be your friend



Te ayudaré a continuar

I'll help you carry on

Foto: AFP

Desde la muerte de George Floyd, se desataron una serie de protestas pacíficas y violentas en más de 140 ciudades de Estados Unidos, exigiendo justicia y luchando contra el racismo.

El tema de Withers se ha convertido en un himno durante las protestas, y en un llamado a la unidad como hermanos que siguen la misma lucha, porque tal como dice la canción: “el camino no será largo, hasta que necesite alguien en quien apoyarse, sin orgullo”.

Solo llámame hermano, cuando necesites una mano

You just call on me brother, when you need a hand



Todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos

We all need somebody to lean on



Tal vez tenga un problema que entenderás

I just might have a problem that you'll understand



Todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos

We all need somebody to lean on

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?