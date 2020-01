Maniquíes disfrazados de policías para que conductores "se porten bien"

Las autoridades de la ciudad india de Bangalore han adoptado una táctica inusual para combatir las infracciones de tráfico y hacer que los conductores se “porten bien”: desplegaron maniquíes disfrazados de policías, ante la falta de agentes de carne y hueso.

Los maniquíes disfrazados de policías son colocados en las intersecciones principales con la esperanza de que los conductores, ante la duda, respeten los señalamientos y así eviten accidentes en los que alguna persona podría resultar lesionada o incluso siniestros más grandes.

Bhaskar Rao, comisionado de policía de Bangalore, explicó que la idea de los maniquíes disfrazados de policías tiene sentido en una ciudad con escasez de agentes de tránsito para controlar todos y cada uno de los cruces.

Hay 44 mil cruces en la ciudad de Bangalore, pero los semáforos funcionan en unos 450, el resto se controla manualmente o no se controla en absoluto", agregó el comisionado de la policía.

Idea extraña, pero con estrategia

Aunque esta táctica de los maniquíes disfrazados de policías está dividiendo opiniones respecto a su funcionalidad, se tiene una estrategia: rotar a los maniquíes con agentes reales, para mantener atentos a los conductores y que no se acostumbren a que los que pueden encontrarse en las principales avenidas de la ciudad son maniquíes.

Al cuestionar a algunos conductores de la ciudad sobre la estrategia de implementar maniquíes disfrazados de policías para que los conductores "se porten bien", explicaron que dicha táctica es coherente, pues “es una mentalidad humana común que cuando ves a un policía, tienes miedo en el corazón. Dices oh, estoy haciendo algo mal, no lo haré".

Sin embargo otras personas opinan lo contrario:

No creo que funcione porque no seguimos las reglas ni ante policías reales. ¿Cómo funcionaría si no se están moviendo y corriendo detrás de nosotros?", agregó Rohit Kamalakar, habitante de Bangalore.

Datos de tránsito de la ciudad

En Bangalore , apodado el Silicon Valley de India , viven unos 13 millones de personas

, apodado el Silicon Valley de , viven unos Por sus calles circulan unos ocho millones de automóviles

De acuerdo con la estadística de esa ciudad, dos personas mueren en promedio cada día en las rutas de la megalópolis con más de 4 mil accidentes reportados de enero a noviembre.

