La única sobrina del presidente estadounidense Donald Trump publicará un libro extremadamente crítico sobre su tío, en el cual realizará revelaciones familiares poco halagadoras, convirtiéndose en el primer libro escrito por un familiar que critica al mandatario.

De acuerdo con la editorial Simon & Schuster encargada de la publicación, en el libro titulado "Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo" (en inglés Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man"), Mary Trump, hija del hermano mayor del presidente, retrata en 240 páginas al exmagnate inmobiliario neoyorquino "y a la familia tóxica que lo crió".

La obra de Mary Trump, una psicóloga de 55 años, "arroja luz sobre la oscura historia de la familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social mundial", sostuvo la editorial.

La autora relata 'la extraña y dañina relación' entre Fred Trump, quien fuera abuelo de Mary Trump y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald". Simon & Schuster

El libro será sacado a la venta el 28 de julio de este año, justo antes de la Convención Republicana, donde Donald Trump será nominado oficialmente como candidato de ese partido a la reelección para las elecciones del 3 de noviembre.

Varios exintegrantes del gobierno de Trump y periodistas han escrito libros sumamente críticos del mandatario y su familia, incluido el exjefe del FBI James Comey, la exestrella de la telerrealidad y exconsejera de Trump Omarosa Manigault y el periodista Bob Woodward.

¿Quién es Mary Trump?

Mary Trump, es hija de Fred Trump, hermano del mandatario, quien sufría de alcoholismo y murió a los 42 años, en 1981; ella asegura que su tío "lo desestimó y se burló de él" cuando comenzó a padecer Alzheimer.

Desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2017 Mary mantuvo un perfil bajo sobre su familia, pero ha criticado públicamente a su tío en el pasado. De hecho su hermano y ella demandaron a Donald Trump por "influencia indebida" en el reparto de la herencia de cientos de millones de dólares que dejó el abuelo de la autora y padre del mandatario, al morir en 1999.

El diario The New York Times informó que en el libro, la autora revela que fue una fuente importante de la cobertura del periódico sobre las finanzas del presidente y que le entregó documentos impositivos confidenciales.

Esa investigación hizo al diario merecedor del premio Pulitzer al demostrar que el mandatario heredó cientos de millones de dólares y no es un millonario que se hizo a sí mismo, como él asegura.

