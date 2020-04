El doctor francés Christian Chenay tiene 98 años y continúa trabajando sin rendirse en especial en estos tiempos de la pandemia generada por el coronavirus.

Chenay tiene casi la edad suficiente para recordar la gripe española de 1918 y los enfermos de tifus tratados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando se acerca a su cumpleaños número 99, todavía está cuidando a pacientes a través ante la epidemia de coronavirus.

[Ve recomendaciones para evitar trastornos del sueño durante cuarentena]

Chenay realiza consultas virtuales, algunos de los cuales ha tratado durante décadas, por teléfono e internet y hace visitas semanales a una casa de retiro.

El médico tuvo que hacer una breve pausa porque se puso en cuarentena de dos semanas, tuvo que cerrar su clínica en Chevilly-Larue, un suburbio de París, el mes pasado después de que dos pacientes se pusieron agresivos, exigiendo que entregara su pequeño suministro de mascarillas.

Poco después se puso en cuarentena durante dos semanas después de presentar los síntomas de la COVID-19.

Tuve que rendirme, no tenía protección, no habría estado haciendo un buen servicio si me hubiera mantenido abierto, habría sido un punto de acceso de virus, un punto de infección” Christian Chenay, doctor de 98 años.

[Veterano de guerra reúne más de 2 mdd para combatir Covid-19]

El doctor originario de Angers en el oeste de Francia, trabajó como soldador antes de convertirse en médico, y finalmente se calificó como radiólogo antes de regresar a la práctica general.

Dijo que la falta de preparación de Francia lo ha dejado frustrado y trata de comprender cómo un país que es considerado una potencia podría luchar para cuidar a sus enfermos.

Muchos de sus pacientes luchan por conseguir citas en Chevilly-Larue, que tiene tres médicos para una población de 19 mil personas.

Antes de que él cerrara su cirugía, los pacientes hacían cola temprano para ver a Chenay, quien prometía siempre atender a los primeros 20 pacientes.

[La emergencia sanitaria potencializa el deseo de ayudar a los médicos]

La gente de su ciudad tiene dificultades para ver a un médico, dice, ya que el coronavirus sofoca el sistema de salud de Francia.

Todos han oído hablar de él, es una persona extraordinaria, con su edad, su lucidez, su alegría de vivir incluso en su avanzada edad." Yvette Moreau recidente de Chevilly-Larue.

Así es como el doctor Chenay enfrenta la pandemia, sin problemas de salud propios, ni siquiera usa anteojos durante sus consultas, sin embargo, sabe cuán peligroso es el coronavirus para los ancianos, incluido él mismo, pero dice que no le dará la espalda a sus pacientes.

[“Comidas Solidarias”: regalan alimento a médicos que atienden COVID-19]

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?