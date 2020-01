Así viven los migrantes en albergues de Tecún Umán, Guatemala

Migrantes centroamericanos narran el estado en que se encuentran a punto de pasar a México, ellos aguardan en Guatemala al lado del río Suchiate, sin embargo, desesperación comienza a imperar.

Tal es el caso del albergue de Tecún Umán en Guatemala, donde este joven de 19 años, aparentemente se intoxicó luego de ingerir más de 20 pastillas.

Según testigos, perdió a su padre y hermano al cruzar la frontera mexicana. Mientras que la historia de Raúl no es distinta, también está en el campamento donde permanecen más de 900 migrantes.

Tenemos que pasar tranquilamente, porque aquí no se puede por más que el gobierno diga que va hacer algo es muy difícil", señala Raúl Ortega, migrante .

Acostados sobre el piso, agotados y con insolación planean un nuevo intento de cruce un grupo de centroamericanos pintan mantas.

Esto está una muestra de parte de nosotros como que queremos paz no queremos que pase más lo qué pasó en estos días atrás pues hagamos que olvidemos esto qué pasó", cuenta Bladimir Funes, otro migrante .

Muchos han desistido en el camino y voluntariamente deciden regresar a su país de origen.

No hasta mi país porque quiero una mejor vida y tampoco quiero sufrir allá pero si llegara la ocasión que me tuviera que regresar no iba a quedar de otra que regresarme, sí lo haría ya al pasar los años y todo de manera legal”, señala Taylor Steven, migrante centroamericano .

Por lo pronto, la frontera mexicana sigue blindada por elementos de la Guardia Nacional, quienes persiguen a los migrantes que se refugian de Guatemala y Chiapas por el endurecimiento de las políticas migratorias mexicanas.



Mientras se organizan nuevas caravanas, en albergues de Chiapas viven con precariedad y con miedo a la deportación, como refleja la persecución de la Guardia Nacional hacia quienes cruzan la frontera.

En tanto, la Embajada de Honduras en México informó que se espera el regreso de alrededor de dos mil personas que salieron en caravana de ese país con destino a Estados Unidos, luego de darse a conocer que varios migrantes hondureños, que fueron detenidos en Guatemala y en México, regresarán en las próximas horas por vía aérea y por tierra a su país de origen.

