Mujeres, pangolines y un accidente aéreo, lo mejor del World Press Photo

Como cada año, las mejores imágenes del fotoperiodismo llegan para competir en el World Press Photo, uno de los máximos premios de fotografía del mundo.

Entre las memorias que guardan cada una de las imágenes nominadas al World Press Photo 2020 están: las mujeres de Chile, una trifulca entre estudiantes y la policía en Argelia, el accidente aéreo del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines, además de tigres, osos y un pangolín.

Éstas son las historias de algunas fotografías nominadas al premio World Press Photo 2020:

Vuelo de luto relativo ET 302 Víctima del accidente | Mulugeta Ayene

Mulugeta Ayene de la agencia AP capturó el momento en que familiares de una de las víctimas del accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines se arroja tierra en la cara mientras llora en el lugar del accidente.

El Boeing 737 MAX que sufrió el percance desapareció del radar seis minutos después del despegue del aeropuerto de Addis Abeba en Etiopia, posteriormente se estrelló en un campo, matando a las 157 personas a bordo. El impacto fue tan grande que ambos motores quedaron enterrados en un cráter de 10 metros de profundidad, y los restos humanos son casi imposibles de identificar.

El 14 de noviembre, fecha en que se tomó la fotografía, se cubrió el lugar del impacto y los restos no identificados de las víctimas fueron enterrados en hileras de ataúdes idénticos.

Vuelo de luto relativo ET 302 Víctima del accidente | Mulugeta Ayene Foto: WPP

Los tigres de al lado | Steve Winter

Se calcula que entre cinco y 10 mil tigres viven en cautiverio en los Estados Unidos. Los zoológicos y otras empresas crían tigres y permiten que los huéspedes puedan acariciarlos y posar con ellos, además, algunas personas también tienen tigres como mascotas.

El fotógrafo estadounidense, Steve Winter, de National Geographic, retrató a estos tigres de un zoológico de este país mientras disfrutaban de un baño al aire libre.

Los tigres de al lado | Steve Winter Foto: WPP

Oso polar y su cachorro | Esther Horvath

Una mamá osa y su cachorro inspeccionan el trabajo de unos científicos del Polarstern, un barco que forma parte de una expedición científica que investiga las consecuencias del cambio climático en el Ártico, en el Océano Ártico central, el 10 de octubre.

La autora es Esther Horvath, una fotógrafa documental, miembro de la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación, miembro de The Photo Society y fotógrafa científica del Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina en Alemania y fue publicada en el periódico The New York Times.

Oso polar y su cachorro | Esther Horvath Foto: WPP

Chile: la rebelión contra el neoliberalismo | Fabio Bucciarelli

Durante las manifestaciones de descontento que sacudieron a Chile durante 2019, las mujeres desempeñaron un papel destacado en las protestas, particularmente después de informes de delitos de derechos humanos y sexuales contra mujeres manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad.

El fotógrafo y escritor italiano, Fabio Bucciarelli conocido por su documentación de conflictos y las consecuencias humanitarias de la guerra, capturó el momento en que las mujeres chilenas se manifestaban en contra de las disposiciones gubernamentales en su país, para la revista política Para L'Espresso.

Chile: la rebelión contra el neoliberalismo | Fabio Bucciarelli Foto: WPP

Los pangolines en crisis | Brent Stirton

El mamífero más traficado del mundo según varias organizaciones enfocadas en la conservación animal, fue capturado por la lente de Brent Stirton, corresponsal especial de Getty Images y colaborador habitual de la revista National Geographic.

La relevancia de este animal se produjo no por su comercialización ilegal en países de Asia y África, sino porque se cree que podría ser uno de los responsables en la transmisión del nuevo coronavirus.

Los pangolines en crisis | Brent Stirton Foto: WPP

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?