Nicolás Maduro se asume “feminista” e invita a mujeres a “parir 6 hijos”

Durante la promoción de su Plan de Parto Humanizado, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, llamó a las mujeres de su país a parir “seis hijos” y hacer que la patria crezca.

“A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener seis hijos, que crezca la patria...Tenemos que convertir el Plan de Parto Humanizado en una misión. Tiene que ser enseñado en primario y secundario”, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Durante la presentación nacional del programa que busca reducir el índice de cesáreas en el país, Nicolás Maduro que se dijo ser un hombre “feminista, manuelista y chavista”, y aseguró que el “socialismo se construye desde el vientre de la mujer”.

A decir de las autoridades del gobierno de Venezuela, el país lideran las tasas de cesárea con más del 50% junto con Brasil y República Dominicana por lo que se pretende que las mujeres sean conscientes de todo lo que sucede a su alrededor durante el proceso de alumbramiento “para que sean sus brazos los que reciban a su hijo y su pecho el primer abrigo”, destacó el área de comunicación social del país latino.

“El Estado venezolano promueve el parto natural, contribuyendo a poner fin al uso indiscriminado de la cesárea. Este programa además capacita a todas las futuras madres sobre sus derechos, fomentando la crianza respetuosa y los hogares igualitarios, equitativos y humanistas”, explica el gobierno de Venezuela.

Tras las polémicas declaraciones de Nicolás Maduro respecto a la maternidad, la oposición se pronunció contra los dichos del mandatario venezolano, enfatizando que la crisis por la que atraviesa el país no lo hace un lugar óptimo para las mujeres que deciden ser madres.

"Los hospitales no funcionan, las vacunas son escasas, las mujeres no pueden amamantar porque están desnutridas o compran fórmula para bebés porque no es asequible, y el país enfrenta una migración forzada debido a la emergencia humanitaria...Maduro y su régimen tienen una disociación psicológica”, Manuela Bolívar, de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con un estudio del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, afirma que uno de cada tres venezolanos está luchando por cumplir los requisitos mínimos de nutrición, e incluso en 2018, una organización benéfica dice han aumentado el número de bebés abandonados en las calles.

