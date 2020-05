Niño de 11 años rompe inédito récord en patineta; superó a Tony Hawk

El cierre de escuelas en Brasil por la pandemia del coronavirus ayudó a que un niño de 11 años perfeccionara sus habilidades de patinaje y así poder romper un récord, pues se convirtió en la primera persona en girar mil 80 grados en una rampa vertical.

Para tomar dimensión de su hazaña, el salto de 900 grados fue conseguido por el famoso patinador Tony Hawk en 1991, cuando ya tenía 31 años, mientras que el joven brasileño Gui Khury pudo lograr ese movimiento cuando apenas tenía ocho años.

“Pensé, oh, Dios mío, ¿Qué acabo de hacer? Por fin lo conseguí, lo tengo que celebrar”, declaró el niño que tras su logro, decidió compartir el truco.

Le envié el vídeo a mis patinadores favoritos, Tony Hawk, Bob Burnquist y Neal Mims”.

Su padre, Ricardo Khury Filho, abogado y aficionado al skate, explicó cuál fue la clave para completar los mil 80 grados.

El aislamiento por el coronavirus ayudó porque antes tenía una vida centrada en la escuela y no tenía mucho tiempo para entrenar. Ahora está más en casa, come mejor y tiene más tiempo para prepararse. Como tiene la suerte de poder entrenarse así, cuenta con esa ventaja. Si no estaría encerrado en casa como los demás”.

Khury seguirá trabajando para mejorar desde su casa en Curitiba, en el sur de Brasil, y anticipó que su objetivo es conseguir los mil 260 grados (3 vueltas y media), algo que el estadounidense Mitchie Brusco logró hacer durante su participación en los X Games de Minneapolis en 2019.

Gui Khury, niño con grandes habilidades

El menor comenzó a los 9 años a competir con los mayores y a los 10 años participó de los X Games.

Este año iba a ser parte de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero debido al coronavirus deberá aguardar hasta 2021 para viajar a Japón en donde promete hacer historia.

