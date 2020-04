Este martes, la justicia ecuatoriana condenó al expresidente Rafael Correa a una pena de ocho años de cárcel por un caso de corrupción durante su administración de gobierno (2007-2017).

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, radicado en Bélgica, fue sentenciado a "ocho años de pena privativa de la libertad" junto a otras 17 personas por el delito de cohecho, señaló la fiscalía del país.

Rafael Correa, que siempre ha alegado ser blanco de una persecución política con complicidad de jueces, cuestionó el fallo de primera instancia de la fiscalía de la república.

Todo esto es falso. Pidan algún contrato o egreso que se haya dado por pago a la persona responsable del mismo, como dice art. 280 COIP (Pamela Martínez no tenía potestad para ordenar contratos ni egresos). No existe. No se ha probado nada son los jueces prepago”. Rafael Correa, expresidente de Ecuador

En varios mensajes, en la misma red social, destacó que es un distractor de lo que pasa en el país por la pandemia del nuevo coronavirus en el país.

¿Dónde están las pruebas de esto? ¿Los cuadernos de Pamela? ¡Qué horror!”. Rafael Correa, expresidente de Ecuador

La justicia encontró responsable a Correa y a excolaboradores de un esquema de sobornos a empresas a cambio de contratos, en las que en su momento fue mencionada Odebrecht, aunque la fiscalía se abstuvo de investigar a la firma brasileña.

El fallo de la Corte Nacional de Justicia también ordena "la pérdida de los derechos de participación (política) por el tiempo de 25 años, de todos los condenados".

Esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada". Rafael Correa, expresidente de Ecuador

