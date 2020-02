OMS eleva la amenaza internacional del coronavirus a "muy elevada"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el viernes que aumentó a "muy elevada" la amenaza del nuevo coronavirus, que ha infectado a unas 79 mil personas en China y a más de cuatro mil 350 en el resto del mundo.

Ahora hemos aumentado nuestra evaluación de riesgo de propagación y de riesgo de impacto del COVID-19 a un nivel muy elevado en todo el mundo". Tedros Adhanom, director general OMS

También indicó que se están desarrollando más de 20 vacunas en el mundo y varios productos terapéuticos se están ensayando clínicamente. Los primeros resultados se esperan en "unas semanas".

Nuestros epidemiólogos han seguido permanentemente estos acontecimientos y ahora hemos aumentado nuestra evaluación de riesgo de propagación y de riesgo de impacto del COVID-19 a un nivel muy elevado en todo el mundo". Tedros Adhanom, director general OMS

China había sido hasta hace poco el único foco mundial de coronavirus, sin embargo, el riesgo se ha multiplicado con la emergencia de nuevas fuentes como Corea del Sur, Irán e Italia. Medio centenar de países están ahora afectados.

Lo que vemos actualmente son epidemias vinculadas al COVID-19 en varios países, pero la mayoría de los casos pueden ser todavía atribuidos a contactos conocidos o a grupos de casos". Tedros Adhanom, director general OMS

Aunque la OMS ha elevado el nivel de amenaza internacionalmente, la organización no considera que se trata de una pandemia.

Si se tratara de una epidemia de gripe, habríamos hablado de pandemia, pero en el caso del nuevo coronavirus, hemos constatado que con las medidas para frenarlo, el curso de la epidemia se puede contener de manera significativa". Tedros Adhanom, director general OMS

Coronavirus en México

Por su parte en México, el subsecretario de Salud , Hugo López-Gatell confirmó el primer caso importado de Coronavirus, llamado Covid-19.

Se trata de un joven, quien se encuentra estable; está en observación y en aislamiento epidemiológico.

El paciente confirmado está hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la capital de México a la espera donde se le realizaron los análisis, informó López-Gatell.

Señaló que el paciente dio positivo en primera y segunda prueba por Covid-19, e indicó que hay un segundo caso de estudio en Sinaloa. El paciente permanece en un hotel.

Hablamos de dos casos: el del INER en la Ciudad de México y otro en Sinaloa, estamos dando por válida la confirmación del laboratorio de salud pública estatal. Lo advertimos desde el inicio. Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90%, son enfermedades con síntomas leves, como catarro", señaló el funcionario de la Secretaría de Salud.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?