Papa Francisco pide a la UE trabajar juntos frente a pandemia de COVID-19

El Papa Francisco pidió este domingo a los gobiernos de la Unión Europea (UE) que trabajen juntos para abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus.

En su bendición del domingo, el papa señaló que han pasado 75 años desde que Europa inició el difícil proceso de reconciliación tras la II Guerra Mundial. El proceso, señaló, impulsó tanto la integración europea como “el largo periodo de estabilidad y paz del que nos beneficiamos hoy”.

El papa pidió que el mismo espíritu que inspiró los esfuerzos de integración europeos “no deje de inspirar a todos aquellos que tienen responsabilidad en la Unión Europea para afrontar la emergencia del coronavirus en un espíritu de armonía y colaboración”.

Durante su pontificado, el Papa ha instado a los países europeos a resistirse al nacionalismo y hacer causa común en cuestiones como la inmigración.

Durante la pandemia, países muy afectados como Italia y España han pedido en reiteradas ocasiones solidaridad de los líderes de la UE.

Papa pide condiciones dignas para trabajadores del campo

El Papa Francisco pidió condiciones "dignas" para los trabajadores y migrantes "explotados" que trabajan en el campo en Italia tras recibir numerosos mensajes.

"En ocasión del primero de mayo, he recibido diversos mensajes sobre el trabajo y sus problemas. En particular, me impactó el de los trabajadores rurales, muchos de ellos migrantes, que trabajan en el campo italiano", afirmó el pontífice al término de la audiencia general del miércoles.

Cerca de 350 mil extranjeros trabajan temporalmente cada año en el sector agrícola italiano. La ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, admitió que este año faltarán "entre 250 mil y 270 mil" jornaleros debido a que no pueden viajar por las medidas contra el coronavirus.

Si bien el convenio colectivo para la agricultura establece un horario de trabajo diario de 6:40 horas, con una remuneración de 50 euros por día, esos trabajadores trabajan entre ocho a 10 horas al día e incluso 14 horas y reciben la paga según la cantidad recolectada, por lo que obtienen 20-30 euros por día al máximo.

