En medio del confinamiento a nivel mundial por la propagación de la pandemia de coronavirus (Orthocoronavirinae) miles de voluntarios virtuales se han inscrito a una iniciativa de “adoptar a un abuelo” de alguna casa de descanso.

Con esta iniciativa, se busca hacer frente a la soledad que las personas adultas mayores sufren debido a que sus familias no pueden visitarlos, pues son uno de los sectores más vulnerables por el riesgo de contagio de COVID-19.

Originalmente este movimiento consistía en ir a visitar a un anciano a los asilos, sin embargo, en Londres, Reino Unido, surgió la idea de comunicarlos con sus familias o con los voluntarios mediante videollamadas. Así los abuelitos podrían tener pláticas y contacto con otras personas sin correr riesgo de contraer coronavirus.

Pese al COVID-19, decidimos que realmente queríamos continuar apoyando contra el aislamiento y la soledad entre nuestros residentes, por lo que tomamos la campaña digital y ahora tenemos personas que se registran para adoptar virtualmente a un abuelo en todo el mundo ". Shaleeza Hasham, directora de un asilo en Londres y creadora del plan.

Cuando CHD Living, asilo londinense, difundió esta iniciativa, tuvo tanto éxito que hasta ahora hay alrededor de 62 mil personas de todo el mundo registradas para participar en las charlas con los ancianos del lugar.

Hay interesados de Estados Unidos, Canadá, Dubai, Grecia que quieren adoptar abuelitos. Para esta iniciativa no restricciones de edad, pues nuestro voluntario más joven tiene aproximadamente un año y el mayor tiene alrededor de 75 años ”. Shaleeza Hasham, directora de un asilo en Londres y creadora del plan.

Entre los voluntarios se encuentra Freya, de 5 años, de Gloucestershire, quien adoptó a Sheila Warfield, de 74 años, residente en Brownscombe House en Surrey, al sur de Londres.

Esto me ha separado de todo este virus porque tengo dos sobrinitas que viven en Haslemere y solían venir regularmente a verme, pero ahora no pueden venir, así que no veo niños, y mucho menos los adultos ", dijo Sheila después de una videollamada con Freya.

Los más de 30 residentes de Brownscombe House ahora tienen acceso a un dispositivo del Portal de Facebook, al igual que las otras 12 residencias que el grupo administra en el sur de Inglaterra.

Muchas de las personas que se han registrado recientemente están hablando de que quieren devolver algo, que podrían haber perdido a sus propios abuelos, o de hecho a sus padres, o que nunca tuvieron abuelos y que esta es la forma en que pueden hacerlo”. Shaleeza Hasham, directora de un asilo en Londres y creadora del plan.

Con esta adopción virtual de abuelitos, además de alegrar a sus residentes, Hasham busca quiere que los adoptantes pasen tiempo de calidad y aprendan de una generación diferente, misma que comparte ideas, juegos y mucho apoyo a los ancianos durante esta pandemia.

Hasham agregó que ahora están considerando cómo compartir sus voluntarios con organizaciones asociadas que buscan ayudantes de voluntad.

