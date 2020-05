¿Vas a pedir una pizza?, esperemos que no sea al 911. Una nueva campaña en la red social Tik Tok busca evidenciar y denunciar la violencia doméstica y de género, mediante una serie de videos que replican una llamada al 911 aparentando ordenar una pizza.

Mujeres de todas las edades se han unido a esta iniciativa llamada "Pizza 911" realizando su propia versión en la red social. En los videos se muestra a una supuesta víctima de violencia realizando una llamada al número de emergencia para pedir ayuda, pero simulando ordenar una pizza.

En la llamada la víctima indica su situación al operador entre frases usadas para pedir comida, señala su domicilio e menciona que esperará “su orden”.

Éste es el diálogo que se escucha decir a las mujeres que han mostrado su apoyo mediante sus videos:

- 911, ¿cuál es su emergencia?

- Hola, me gustaría ordenar una pizza

- Señorita, usted ha contactado a la línea de emergencias

- Lo sé, ¿me podría decir el menú por favor?

- Señorita, ¿está usted bien?

- No, la calle es Maple194

- Señorita, hay una persona con usted por la que no pueda hablar

- Sí, voy a querer una pizza de pepperoni, por favor, ¿cuánto tiempo tardan en llegar?

- Señorita, estamos enviando una unidad hacia su casa, ¿usted puede esperar en la línea?

- No gracias, no tarden por favor, dejaré la luz encendida

Aunque parezca irreal, existen registros periodísticos de casos en los que este tipo de llamadas han ayudado a mujeres en peligro por la violencia a la que son sometidas.

En 2004, Keith Weisinger, quien trabajó como despachador de policía en Estados Unidos, contó cómo una mujer llamó al 911 pidiendo una pizza grande con pepperoni, champiñones y poco pimiento, pero en realidad, lo que la mujer hacía era pedir ayuda porque su novio la había estado golpeando por mucho tiempo.

Cinco años después, a finales de 2019, una mujer en Ohio llamó al número de emergencias pidiendo una pizza de pepperoni, aunque inicialmente el operador creyó que se trataba de una llamada de broma, logró darse cuenta que la mujer estaba pidiendo ayuda mediante un lenguaje codificado. De esta manera, la mujer consiguió ayudar a su madre que estaba siendo golpeada por su pareja.

Este año, otro caso se dio en Chile, cuando otra mujer hizo una llamada de emergencias para denunciar que estaba siendo víctima de abuso por parte de su pareja, y para no ser descubierta fingió pedir una pizza con doble salsa.

En todos los casos, la reacción por parte del cuerpo de emergencias ha sido fundamental al atender las llamadas de auxilio.

¿Qué pasa con la violencia doméstica?

De acuerdo con una publicación de la Universidad de Guadalajara, la violencia doméstica o intrafamiliar es un problema social que aqueja a muchas sociedades a nivel mundial.

Las estadísticas indican que más de cinco mujeres son golpeadas en este mismo instante y más de dos niños son maltratados ahora mismo.

Este fenómeno no distingue edades, estatus sociales, ni género, de hecho cada 72 horas un hombre presenta una queja de maltrato familiar.

