Miles de personas en Nueva Zelanda, Estados Unidos y Gran Bretaña han aprovechado el aislamiento social por el coronavirus para pasar el tiempo con osos de peluche y así distraerse mientras permanecen en casa evitando contagios y la propagación del COVID-19.

Durante el tiempo de confinamiento personas de estos países y varias partes del mundo participan de lo que han llamado una “caza masiva de osos de peluche”.

Ésta consiste en colocar ositos “que miran hacia afuera” en las ventanas, porches, puertas o terrazas de sus casas, con el objetivo de que los niños busquen dónde están los peluches que la gente ha colocado. Logrando así distraer a chicos y grandes teniendo una actividad divertida mientras pasan el tiempo en cuarentena.

Foto: AFP

La idea está inspirada en el libro infantil We Going on a Bear Hunt de Michael Rosen, escrito en 1989; el cual narra las aventuras de una familia que sale a cazar un oso pero aprenden que no hay que hacerlo.

Esta actividad ha llevado a involucrar a chicos y grandes, ya que familias enteras dedican tiempo a crear cada día, los escenarios donde aparecerán los osos.

Foto: Reuters

Sin embargo, esta actividad no se limita sólo a colocar osos, ya que las personas han integrado juguetes de personajes diversos.

Tal ha sido el éxito de la “caza de ositos de peluche” que incluso la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, ha participado colocando sus osos de juguete en las ventanas de su hogar.

Foto: Reuters

Esta actividad se suma a las muchas emprendidas por personas alrededor del planeta que buscan pasar el tiempo de confinamiento por la pandemia de coronavirus que hasta el momento ha dejado un saldo de 34 mil 610 personas muertas a causa del COVID-19 en todo el mundo.

Desde el comienzo de la pandemia se contabilizaron más de 727 mil 080 casos de contagio en 183 países o territorios.

COVID-19 en el mundo

La cifra de casos diagnosticados positivos refleja, sin embargo, una parte de la totalidad de enfermos por las políticas dispares de los países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.

En el caso de México, hasta ahora se tiene registro, según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud (SSa), de mil 94 casos y 28 defunciones a causa del nuevo coronavirus, además de que el territorio nacional ya se encuentra en una “fase de ascenso rápido”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?