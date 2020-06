El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper aseguró este miércoles que se opone a la invocación de la Ley de Insurrección para desplegar fuerzas de servicio activo para reprimir los disturbios civiles, como ha sugerido el presidente Donald Trump.

"No apoyo que se use la Ley de Insurrección", indicó Esper en una rueda de prensa. "Siempre he creído y sigo creyendo que la Guardia Nacional es más adecuada para prestar apoyo interno a las autoridades civiles en estas situaciones", agregó.

Además, indicó que el uso de fuerzas militares en activo "solo deberían ser usadas como un último recurso y solo en las situaciones más urgentes y graves".

Esta declaración se da luego de que el mandatario advirtió que si no se terminan las protestas en la nación americana desplegará al Ejército para detener los disturbios, desatados por la muerte del afroestadounidense George Floyd, por lo que acudiría a la ley de insurrección.

Estos disturbios son considerados los más violentos desde los registrados en abril de 1968 en respuesta al asesinato de Martin Luther King Jr. por un supremacista blanco.

Si una ciudad o un estado se rehúsa a tomar acciones que son necesarias, entonces voy a desplegar el ejército de EU para resolver por ellos y de forma rápida el problema”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Para desplegar al ejército estadounidense, Trump debe aplicar la ley de insurrección, pero ¿qué significa? A continuación te presentamos algunos datos que detallan esta ley que planea detener las protestas.

¿Qué es la ley de insurrección?

La ley de insurrección, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1807, es una ley federal que autoriza el empleo de las fuerzas terrestres y navales de Estados Unidos en casos de insurrecciones.

El Código de Leyes de Estados Unidos, en su capítulo 15, señala que esta ley le permite al presidente "desplegar tropas militares dentro del territorio de EU para acabar con el desorden, la insurrección y rebelión".

Sin embargo, para que sea ejecutada, el presidente debe cumplir con ciertas exigencias previas.

De acuerdo al Código, primero debe emitir una proclamación a los insurgentes para que se dispersen en un tiempo limitado. Si la situación no se resuelve sola, el presidente puede emitir una orden ejecutiva para enviar tropas.

Montanaro también señala que la ley es ambigua sobre si esta ayuda federal debe ser expresamente solicitada o no por el gobernador del estado afectado.

Hasta este martes, Trump solo señaló que si los gobernadores no logran controlar las manifestaciones recurriría al ejército. Sin embargo, no ha dado ningún ultimátum.

¿La ley de insurrección aplica para protestas pacíficas?

Varios analistas y políticos locales anotan que, aunque se han presentado saqueos y ataques a edificios gubernamentales, también hay movilizaciones pacíficas que no se enmarcarían dentro de la descripción de “desorden, insurrección o rebelión”.

“Rechazo la idea de que el gobierno federal puede enviar tropas al estado de Illinois", dijo el gobernador de ese estado, Jay Robert Pritzker.

La última enmienda a esta ley se hizo en 2006, un año después del paso del huracán Katrina, que dejó cerca de 3 mil 500 personas muertas, y fue resultado de fuertes críticas a la débil respuesta del gobierno federal para atender esa emergencia.

¿Cuándo se ha aplicado la ley de insurrección?

Aunque el presidente Thomas Jefferson la usó en 1808 y otros mandatarios estadounidenses recurrieron a ella en el siglo XIX, fue especialmente durante los años de la lucha por los derechos civiles, a mediados del siglo XX, cuando fue invocada más a menudo.

Entre ellos, destacan los gobiernos de los presidentes Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy y especialmente Lyndon B. Johnson, quienes recurrieron a la ley en distintos momentos.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?