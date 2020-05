Desde 1917, los premios Pulitzer reconocen a lo mejor del periodismo a nivel global, y este año los 22 ganadores, debido a la pandemia, fueron anunciados por Dana Canedy, quien administra los premios, desde la sala de su casa, luego de que los 18 miembros de la junta reunieran a los finalistas y ganadores en un “debate virtual y digital”.

El New York Times obtuvo tres premios, incluido uno para la investigación de Brian M. Rosenthal sobre la industria de los taxis que reveló préstamos a tasas depredadoras otorgados a conductores vulnerables.

También ganó el premio en la categoría internacional por una serie de artículos sobre el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin.

La periodista Nikole Hannah-Jones ganó el premio al mejor comentario por un ensayo personal sobre los orígenes de Estados Unidos a través de los ojos de esclavos africanos.

Reuters ganó el premio de fotografía de noticias de último momento por sus imágenes de las protestas en Hong Kong.

El diario Courier-Journal en Lexington, Kentucky, ganó en la categoría de noticias de último momento por su cobertura de cientos de amnistías otorgadas por el gobernador de Kentucky Matt Bevin.

El premio al periodismo analítico fue otorgado al personal del diario The Washington Post por una serie que mostró los efectos de las temperaturas extremas en el planeta.

El Baltimore Sun ganó el premio al mejor reportaje local por una nota sobre la relación financiera entre la alcaldesa de esa ciudad y un sistema de hospitales públicos bajo su protección.

Dos organizaciones ganaron el premio de periodismo nacional: ProPublica por una investigación de una serie de accidentes en la Marina estadounidense y The Seattle Times por una cobertura que expuso fallas de diseño en el avión 737 Max de Boeing.

El periodista Ben Taub de la revista The New Yorker ganó el premio al mejor reportaje de texto por una historia sobre la creciente amistad entre un guardia de la prisión estadounidense de Guantánamo con un prisionero que fue torturado.

El dibujante Barry Blitt de la New Yorker, conocido por sus delicadas caricaturas en acuarela sobre personajes y políticas de la Casa Blanca bajo el gobierno Trump, ganó el premio al mejor cómic.

La Associated Press (AP) recibió el premio de reportaje fotográfico por imágenes que ilustran la vida en la región de Cachemira, que se disputan India y Pakistán, cuando India le revocó el estatus de semiautonomía.

Ida B. Wells (1862-1931), una pionera del periodismo de investigación y un ícono de la lucha por los derechos civiles, recibió una mención especial póstuma.

A mejor crítica, Christopher Knight de Los Ángeles Times ganó por su trabajo que mostró que critica una propuesta de un cambio drástico al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y su efecto en la misión de la institución.

A mejor editorial el premio fue para Jeffery Gerrit del Palestine Herald Press (de Texas) por sus editoriales que revelaron como internos en prisión preventiva murieron en una pequeña cárcel del condado de textas.

El premio a periodismo auditivo se lo llevó el staff de This American Life con Molly O’Toole de Los Angeles Times y Emily Green, freelancer, Vice News: "Por ‘The Out Crowd’, un periodismo que ilumina el impacto personal de la política de ‘permanecer en México’ para migrantes de la administración Trump.

Categorías de Libros, Drama y Música

La mejor ficción fue “The Nickel Boys” de Colson Whitehead: “Una devastadora exploración por los abusos en escuelas de reforma en la época de las leyes Jim Crow en Florida, la cual en última instancia es una poderosa historia de perseverancia, dignidad y redención humana”, aseguró la organización del premio.

El mejor drama fue “A Strange Loop” de Michael R. Jackson, que es un musical que trata sobre temas como identidad, raza y sexualidad.

A mejor historia, el premio fue para “Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in America” de W. Caleb McDaniel, un libro donde se plasma la investigación basada en la historia de una mujer del siglo 19, quien sobrevivió a un secuestro y vuelta a la esclavitud por demandar a su captor.

La mejor biografía fue “Sontag: Her Life and Work” de Benjamin Moser, donde se captura el genio y la humanidad de la escritora, a la vez que sus adicciones, ambigüedades sexuales y entusiasmos volátiles.

Jericho Brown ganó a mejor poesía por “The Tradition”, mientras que la categoria de No ficción general fue para Greg Grandin por “The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America”.

En la categoría de Música el trabajo “The Central Park Five” de Anthony Davis fue el ganador.

