¿Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves la emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China, el 2019-nConV. Te explicamos, a continuación, qué significa la medida anunciada por el organismo.

En total, hay poco más 8 mil casos confirmados , la mayoría en China, donde se han registrado el 99% de todos los casos reportados en el mundo.

, la mayoría en China, donde se han registrado el 99% de todos los casos reportados en el mundo. Hasta ahora, 170 personas han perdido la vida por este brote, todas ellas en China.

En términos de la OMS, una emergencia internacional significa un "acontecimiento extraordinario" en el que un brote constituye "un riesgo para la salud pública de los otros Estados, por la propagación internacional de la enfermedad", y requiere de una enérgica respuesta mundial.

Para la gente de China y para todas las personas de todo el mundo que se han visto afectadas por este brote, queremos que sepan que el mundo está con ustedes” OMS.

Los siete puntos de la OMS

El organismo internacional estipuló siete puntos para que los países trabajen en conjunto con la OMS ante la emergencia internacional:

No hay razón para medidas que interfieran innecesariamente con los viajes y el comercio internacional. La OMS no recomienda limitar el comercio y el movimiento. Hacemos un llamado a todos los países para que implementen decisiones basadas en evidencia y consistentes. Apoyar a los países con sistemas de salud más débiles. Acelerar el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos. Combatir la propagación de rumores y desinformación. Revisar los planes de preparación, identificar las brechas y evaluar los recursos necesarios para reconocer, aislar y atender casos, y prevenir la transmisión. Compartir datos, conocimientos y experiencias con la OMS y el mundo. Trabajar los países juntos en un espíritu de solidaridad y cooperación. "Todos estamos juntos en esto, y sólo podemos detenerlo juntos", dijo la OMS.

Éste es el momento de los hechos, no del miedo; éste es el momento de la ciencia, no de los rumores; éste es el momento de la solidaridad, no del estigma” OMS.

¿En qué otros momentos la OMS ha declarado emergencia internacional?

La OMS sólo ha utilizado esa denominación un puñado de veces, por ejemplo:

Virus H1N1, o fiebre porcina (2009)

Epidemia del virus del Ébola (2014-2016)

Virus del Zika (2016)

Brote del virus del Ébola en República Democrática del Congo desde 2018

