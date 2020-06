¿Qué son las elecciones primarias en EU?

El sistema democrático de Estados Unidos tiene la figura llamada elecciones primarias que es una votación en la cual por cada estado selecciona al candidato de un partido que se presentará a una elección pública posterior.

Es una forma democrática de preseleccionar el candidato que un partido presentará a un proceso electoral determinado. Las "primarias" son más comunes en los Estados Unidos, no solamente para las elecciones presidenciales sino para escoger también a los candidatos a representantes, senadores, alcaldes y gobernadores, entre otros.

La elección de los candidatos presidenciales en Estados Unidos que aparecerán en la papeleta de noviembre es un proceso complejo. Los comités nacionales de los partidos demócrata y republicano deciden qué tipo de proceso van a utilizar para elegir a su nominado en cada Estado: los caucus o las primarias.

Los votos se traducen en delegados de cada Estado. El objetivo de los precandidatos es acumular el mayor número de delegados para tener asegurada la nominación final en la convención nacional de cada partido.

¿Caucus o primarias?

Los caucus son asambleas ciudadanas convocadas por los partidos en ciudades, distritos o condados, donde los votantes eligen a mano alzada su candidato a convertirse en delegado. Suelen participar los ciudadanos más comprometidos políticamente, ya que implica desplazarse a un lugar que no suele estar cerca de su domicilio.

En las primarias, en cambio, la votación es secreta en urnas y con un horario definido. Esto provoca que haya una mayor afluencia de votantes, pero de un perfil menos activista.

Para estas elecciones, por ejemplo, seis Estados han cambiado de caucus a primarias.

En los caucus pueden votar todos los ciudadanos; pero en las primarias hay cuatro modalidades diferentes: abiertas, cerradas, semiabiertas y semicerradas.

En las abiertas, todo el que esté registrado para votar puede participar, aunque no esté afiliado a ningún partido. Las cerradas obligan a que la persona esté inscrita en el partido. En las semiabiertas, el partido decide si deben ser militantes o no y el votante debe solicitar la papeleta electoral específica. En las semicerradas, deben hacer lo mismo, pero no hay obligación de estar inscrito en un partido.

En el proceso de primarias se define cuántos delegados apoyarán a los candidatos en las convenciones nacionales de ambos partidos. El número de delegados varía según cada Estado, pero en total los demócratas cuentan con 3.979 y los republicanos, con 2.472. Para que un candidato obtenga delegados debe contar con al menos el 15% del apoyo.

¿Qué es el supermartes?



Es el día en el que coinciden más primarias y caucus en el calendario electoral, dando a conocer los resultados de la elección de delegados en al menos 14 Estados.Este año fue el martes 3 de marzo cuando prácticamente se decidió que el expresidente Joe Biden será el contendiente de Donald Trump para la presidencia en la elección del próximo 3 de noviembre.

Debido a la pandemia del coronavirus, el partido Demócrata pospuso su convención para elegir formalmente al candidato que disputará la reelección al presidente republicano Donald Trump, la cita para la investidura demócrata fue postergada a la semana del 17 de agosto, un mes después de lo previsto.

¿Por qué si ya hay viertuales candidatos presidenciales continúan las elecciones primarias?

Aunque ya estén definidos los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el próximo martes de 3 de noviembre también se llevarán acabo las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes.

Además varios estados también llevarán a cabo elecciones legislativas estatales y gubernamentales.

Por lo que el proceso de elección de candidatos a través de las elecciones primarias aún continúa en gran parte del territorio de Estados Unidos.

