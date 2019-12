“Querido Santa: quiero un buen papá”, el deseo de un niño violentado

“Querido Santa: quiero un buen papá”, ese fue el deseo que un niño violentado en Texas, Estados Unidos, le pidió a Papa Noel este año en su carta de Navidad.

Blake, de sólo siete años se encuentra junto a su madre en el refugio SafeHaven para víctimas de violencia doméstica, y escribió un conmovedor mensaje a Santa Claus en el que le cuenta la situación de violencia y malos tratos que vivían en su hogar:

Papá estaba enojado. Teníamos que hacer todos los quehaceres. Papá consiguió todo lo que quería. Mamá dijo que era hora de irnos y que nos llevaría a un lugar más seguro donde no debemos tener miedo”, escribió Blake.

En su carta, Blake le pregunta a Santa si este año lo visitará en el refugio porque no tiene nada ahí, al mismo tiempo que le dice cómo se siente:

Todavía estoy nervioso. No quiero hablar con los otros niños"

El niño le explica a Santa que esta navidad desea unos libros, un diccionario, una brújula y un reloj, además de “un papá muy bueno”.

También quiero un papá muy muy muy bueno. ¿Puedes hacer eso también?, dice la carta que Blake escribió a Santa Claus".

La carta que escribió a Santa este pequeño niño violentado en Texas fue dada a conocer en redes sociales por SafeHaven, donde se hizo viral después de que la madre de Blake la encontrara en la mochila del niño.

La carta completa que Blake escribió a Santa pidiéndole un “buen papá”, dice:

Foto: Facebook

Teníamos que salir de nuestra casa. Papá estaba enojado. Teníamos que hacer todos los quehaceres. Papá consiguió todo lo que quería. Mamá dijo que era hora de irnos y que nos llevaría a un lugar más seguro donde no tengamos miedo. Todavía estoy nervioso. No quiero hablar con los otros niños. ¿Vas a venir esta Navidad? No tenemos ninguna de nuestras cosas aquí. ¿Puedes traer algunos libros de capítulos, un diccionario, una brújula y un reloj? También quiero un muy, muy, muy buen papá. ¿Puedes hacer eso también? Te quiere Blake”

Aunque el refugió dijo que el pequeño obtendrá los regalos que le pidió a Santa en su carta, gracias a los donativos de las personas, sin embargo, también señaló que en aquel estado existen muchas otras familias que sufren de violencia doméstica.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?